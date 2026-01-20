Noua companie va păstra brandurile „Sony” și „Bravia” pentru produsele sale și va gestiona toate operațiunile globale, de la dezvoltare și proiectare, până la producție, vânzări și logistică pentru televizoare și echipamente audio de uz casnic.

Potrivit declarațiilor oficiale, parteneriatul urmărește combinarea tehnologiilor Sony în domeniul imaginii și sunetului cu inovațiile TCL în afișaje, precum și eficiența lanțului de aprovizionare.

CEO-ul Sony, Kimio Maki, a declarat: „Fuziunea celor două companii va permite Sony și TCL să creeze o nouă valoare pentru clienți în domeniul divertismentului acasă, oferind experiențe audio și vizuale și mai captivante clienților din întreaga lume”.

La rândul său, președintele TCL, DU Juan, a subliniat că parteneriatul va ajuta compania să „își crească valoarea mărcii, să atingă o scară mai mare și să optimizeze lanțul de aprovizionare pentru a oferi produse și servicii superioare clienților noștri”.

Dacă înțelegerea se va concretiza până la sfârșitul lunii martie, așa cum este planificat, noua societate mixtă ar urma să înceapă operațiunile în aprilie 2027, sub rezerva aprobărilor de reglementare. Această mișcare ar putea reduce costurile televizoarelor Bravia, care vor combina procesorul de imagine Sony cu tehnologiile avansate de afișare ale TCL, consolidând astfel prezența TCL în segmentul televizoarelor premium.