A jucat 12 meciuri în același timp, pe străzile din Marsilia

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 11 octombrie, pe celebra Canebière din Marsilia, în cadrul celei de-a 5-a ediții a festivalului „Échecs en Fête”, „Festivalul Șahului”, organizat de Federația Franceză de Șah.

Luca Protopopescu, considerat cel mai promițător tânăr jucător francez, a jucat 12 partide de șah în același timp, trecând calm de la o tablă la alta și înfruntând adversari de toate vârstele. Publicul l-a urmărit fascinat, iar presa locală a numit momentul „un spectacol de inteligență și talent pur”.

Cel mai tânăr jucător din lume care a depășit 2.200 de puncte Elo

Performanța lui Luca nu este una întâmplătoare. În luna aprilie, băiatul a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a depășit pragul de 2.200 de puncte Elo, nivel echivalent cu titlul de „maestru național” în șah.

Imagine cu un top prezentat pe site0ul Federatiei internationale de Sah cu fotografia lui Luca Protopopescu in stanfa si clasamentul in dreapta , pe fundal verde
Luca Protopopescu, la doar 9 ani, a bătut recordul precedent deținut de englezul Ethan Pang, depășindu-l cu aproape 100 de zile
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
Recomandări
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Pentru comparație, liderul mondial Magnus Carlsen are 2.839 de puncte Elo. Luca este legitimat la clubul Marseille-Échecs, cel mai mare club de șah din Franța, cu peste 1.500 de membri.

A învățat șah în timpul pandemiei, la doar 4 ani

Talentul său ieșit din comun a fost descoperit întâmplător, în timpul primei pandemiei COVID-19 din anul 2020.

„Se uita la tatăl lui cum joacă, dar nu cerea să joace. Apoi, într-o zi, a început și, foarte repede, m-a bătut”, a povestit Andreea, mama lui Luca, într-un interviu acordat publicației La Provence.

După acea experiență, părinții au decis să-l ducă la un club pentru a-i testa abilitățile și, la doar 7 ani, Luca a devenit campion al Franței la categoria sub 8 ani, apoi vicecampion european, iar în scurt timp a ajuns numărul 1 mondial la șah sub 8 ani, titlu pe care l-a păstrat un an și jumătate.

„Poate fi campion mondial absolut la șah”

Antrenorul său, Mert Erdogdu, a declarat pentru presa franceză că băiatul are un potențial uriaș: „Luca poate deveni, într-o zi, campion mondial absolut la șah. Asta ar trebui să fie ținta lui în viață”.

Deși este deja un nume cunoscut în lumea șahului, copilul rămâne modest și jovial.

„Să fac din asta o meserie? Nu m-am gândit prea mult… Prefer să joc decât să câștig”, a spus Luca, zâmbind.

Origini românești, vis francez și viitorul șahului mondial

Familia Protopopescu trăiește la Marsilia, dar părinții lui Luca sunt de origine română. Mama, Andreea, i-a fost mereu aproape, în timp ce tatăl i-a insuflat pasiunea pentru șah.

În prezent, Luca ocupă locul 1 mondial la categoria sub 10 ani și se află pe locul 328 în clasamentul general al Franței, din peste 15.000 de jucători activi. În topul mondial al Federației Internaționale de Șah (FIDE), băiețelul se află pe poziția 7.185 din aproape 200.000 de șahiști.

Luca Protopopescu a câștigat și medalia de argint la Campionatul European de Tineret, secțiunea sub 8 ani, cu 7,5 puncte din 9 posibile. Site-ul chess.com l-a numit atunci „noul superstar al șahului mondial”.

Cu o maturitate surprinzătoare pentru vârsta lui, Luca vorbește rar despre ambiție sau trofee. Pentru el, șahul rămâne o plăcere pură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Produsul vândut de Kaufland cu doar 49,99 de lei, în săptămâna 15-21 octombrie 2025, de care toți șoferii români au nevoie

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene zguduitoare la înmormântarea mamei lovită pe trecerea de pietoni. Gestul absolut tulburător făcut de fiul femeii de 14 ani. E de neconsolat. Cutremurător ce s-a mai întâmplat la Biserică
Viva.ro
Scene zguduitoare la înmormântarea mamei lovită pe trecerea de pietoni. Gestul absolut tulburător făcut de fiul femeii de 14 ani. E de neconsolat. Cutremurător ce s-a mai întâmplat la Biserică
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Unica.ro
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
Elle.ro
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
gsp
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
GSP.RO
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
GSP.RO
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Peste 50% dintre români cred că avem locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor
Știri România 14:25
Peste 50% dintre români cred că avem locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor
O firmă de IT din București, cu 300 de angajați, se închide: „Se oprește încet robinetul”
Știri România 13:43
O firmă de IT din București, cu 300 de angajați, se închide: „Se oprește încet robinetul”
Parteneri
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
Fanatik.ro
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”
Elle.ro
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva

Monden

Cum a apărut Adelina Chivu la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Putea fi confundată cu un fotomodel
Stiri Mondene 14:29
Cum a apărut Adelina Chivu la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Putea fi confundată cu un fotomodel
Gabriela Cristea, căutată de fosta iubită a lui Tavi Clonda: „De un an îi tot spuneam”
Stiri Mondene 14:11
Gabriela Cristea, căutată de fosta iubită a lui Tavi Clonda: „De un an îi tot spuneam”
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
ObservatorNews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Mediafax.ro
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Tragedie în lumea televiziunii. Una dintre cele mai frumoase femei ucisă cu bestialitate de iubitul mai mare cu 23 de ani
Redactia.ro
Tragedie în lumea televiziunii. Una dintre cele mai frumoase femei ucisă cu bestialitate de iubitul mai mare cu 23 de ani
După 25 de ani de muncă în Italia, un român a ajuns să locuiască sub un pod: „Nu mai am încredere în nimeni, de aceea trăiesc singur”
KanalD.ro
După 25 de ani de muncă în Italia, un român a ajuns să locuiască sub un pod: „Nu mai am încredere în nimeni, de aceea trăiesc singur”

Politic

Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
Politică 13:00
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Politică 12:37
România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift