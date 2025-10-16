A jucat 12 meciuri în același timp, pe străzile din Marsilia

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 11 octombrie, pe celebra Canebière din Marsilia, în cadrul celei de-a 5-a ediții a festivalului „Échecs en Fête”, „Festivalul Șahului”, organizat de Federația Franceză de Șah.

Luca Protopopescu, considerat cel mai promițător tânăr jucător francez, a jucat 12 partide de șah în același timp, trecând calm de la o tablă la alta și înfruntând adversari de toate vârstele. Publicul l-a urmărit fascinat, iar presa locală a numit momentul „un spectacol de inteligență și talent pur”.

Cel mai tânăr jucător din lume care a depășit 2.200 de puncte Elo

Performanța lui Luca nu este una întâmplătoare. În luna aprilie, băiatul a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a depășit pragul de 2.200 de puncte Elo, nivel echivalent cu titlul de „maestru național” în șah.

Luca Protopopescu, la doar 9 ani, a bătut recordul precedent deținut de englezul Ethan Pang, depășindu-l cu aproape 100 de zile

Pentru comparație, liderul mondial Magnus Carlsen are 2.839 de puncte Elo. Luca este legitimat la clubul Marseille-Échecs, cel mai mare club de șah din Franța, cu peste 1.500 de membri.

A învățat șah în timpul pandemiei, la doar 4 ani

Talentul său ieșit din comun a fost descoperit întâmplător, în timpul primei pandemiei COVID-19 din anul 2020.

„Se uita la tatăl lui cum joacă, dar nu cerea să joace. Apoi, într-o zi, a început și, foarte repede, m-a bătut”, a povestit Andreea, mama lui Luca, într-un interviu acordat publicației La Provence.

După acea experiență, părinții au decis să-l ducă la un club pentru a-i testa abilitățile și, la doar 7 ani, Luca a devenit campion al Franței la categoria sub 8 ani, apoi vicecampion european, iar în scurt timp a ajuns numărul 1 mondial la șah sub 8 ani, titlu pe care l-a păstrat un an și jumătate.

„Poate fi campion mondial absolut la șah”

Antrenorul său, Mert Erdogdu, a declarat pentru presa franceză că băiatul are un potențial uriaș: „Luca poate deveni, într-o zi, campion mondial absolut la șah. Asta ar trebui să fie ținta lui în viață”.

Deși este deja un nume cunoscut în lumea șahului, copilul rămâne modest și jovial.

„Să fac din asta o meserie? Nu m-am gândit prea mult… Prefer să joc decât să câștig”, a spus Luca, zâmbind.

Origini românești, vis francez și viitorul șahului mondial

Familia Protopopescu trăiește la Marsilia, dar părinții lui Luca sunt de origine română. Mama, Andreea, i-a fost mereu aproape, în timp ce tatăl i-a insuflat pasiunea pentru șah.

În prezent, Luca ocupă locul 1 mondial la categoria sub 10 ani și se află pe locul 328 în clasamentul general al Franței, din peste 15.000 de jucători activi. În topul mondial al Federației Internaționale de Șah (FIDE), băiețelul se află pe poziția 7.185 din aproape 200.000 de șahiști.

Luca Protopopescu a câștigat și medalia de argint la Campionatul European de Tineret, secțiunea sub 8 ani, cu 7,5 puncte din 9 posibile. Site-ul chess.com l-a numit atunci „noul superstar al șahului mondial”.

Cu o maturitate surprinzătoare pentru vârsta lui, Luca vorbește rar despre ambiție sau trofee. Pentru el, șahul rămâne o plăcere pură.

