Topolansky a fost deputat, senator și vicepreședinte, iar în 2010 i-a pus eșarfa prezidențială lui Mujica în fața unui Parlament plin. „Și mi-am luat rămas-bun de la el acolo, chiar în acel loc”, și-a amintit ea.

Ce era important pentru Jose Mujica

După moartea lui Jose Mujica, aceasta a început să-și reia activitatea, spunând că nu poate să stea cu brațele în sân. „Am fost activă toată viața mea și voi avea 81 de ani. Așa că mi-am spus: «Nu pot să stau cu brațele în sân pentru că mă voi scufunda»”.

Topolansky a vorbit și despre momentele grele după pierderea soțului ei, și despre cum își organizează ziua pentru a nu avea pauze: „Încerc să nu am pauze, pentru că, evident, este o schimbare mare. Așa că îmi organizez ziua. Mă trezesc devreme, am grijă de găinile mele, am o mulțime de sarcini. Lucrez mult la calculator, pentru că sunt în Parlament de 22 de ani și pentru că am mulți colegi noi, îi sprijin de aici. Ei îmi trimit întrebări.”

José Mujica a murit la 89 de ani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Deși se consideră mai degrabă din secolul XX decât din secolul XXI, Topolansky ascultă și opiniile colegilor mai tineri. „Eu îmi dau cu părerea, dar sunt în spatele cortinei”.

Despre discuțiile cu Mujica, Topolansky spune: „Pepe spunea mereu: «Întâi a fost cuvântul». Pentru el, cuvântul era un lucru foarte important. Avea darul de a comunica, lucru ce nu are oricine. Întotdeauna vorbeam despre politică. Acum nu mai am niciun interlocutor.”

Cum l-a cunoscut pe fostul președinte al Uruguayului

Ea și-a adus aminte și de ziua în care l-a cunoscut pe Mujica, în cadrul unei organizații clandestine (n.red – Tupamaros), și cum au început relația lor. „Organizația noastră era una clandestină, iar eu lucram într-un serviciu de fabricare a documentelor. Și l-am întâlnit acolo, într-o zi când a venit să ia un document. Eram în locuri diferite și la un moment dat a trebuit să luptăm de aceeași parte și am început relația”.

Întrebată ce i-a atras atenția la Mujica, fosta vicepreședintă a Uruguayului a răspuns: „Nu pot răspunde la această întrebare, pentru că sunt lucruri pentru care nu există motive, există doar sentimente. Am fost de aceeași parte a cauzei, într-un moment în care azi erai viu și mâine puteai fi mort”.

Deși au fost separați în perioada detenției politice, după ce a fost eliberată și și-a salutat familia, aceasta a mers să-l vadă pe José Mujica: „M-am dus să mă întâlnesc cu Pepe. Poliția m-a lăsat la ușa casei mamei mele, mi-am salutat toată familia, am stat o vreme și apoi un coleg m-a dus la casa lui Pepe și acolo ne-am întâlnit. Nu ne-am gândit să dăm înapoi. Am înțeles că trebuie să continuăm și să milităm”.

Întrebată despre reputația ei de a fi mai dură ideologic decât fostul președinte al Uruguayului, ea a răspuns: „Ah, pentru că el era cel drăguț din familie, iar eu eram sergentul”.

Sfatul lui Mujica pentru tineri

Despre momentul în care i-a oferit soțului său eșarfa prezidențială, Lucia Topolansky a afirmat: „A fost impresionant. Pentru că în fața unor lucruri atât de extreme trebuie să te protejezi un pic”.

Totodată, aceasta a mai mărturisit că a fost copleșită de numărul mare de oameni prezenți la funeraliile lui Mujica: „Întotdeauna am știut că vor fi mulți oameni. Am vorbit despre asta cu el în ultimele zile, că priveghiul va fi mare, dar am fost copleșită. A venit toată clasa politică, din toate clasele sociale, cei mai umili oameni și oamenii de afaceri. Erau oameni importanți, tineri, bătrâni.”

În legătură cu viitorul fermei, Topolansky explică și că, neavând copii, au făcut un testament prin care casa va rămâne organizației politice. Ea a povestit și despre sequoia unde a fost împrăștiată cenușa lui Mujica, un cadou de la cineva care a lucrat cu el în timpul președinției. „Am decis să-l plantăm acolo unde era spațiu, lângă casă. Când vremea era frumoasă, ne așezam sub el după-amiaza”.

În final, Topolansky a vorbit și despre moștenirea lăsată de Mujica lumii: „Răsfoind documente, am descoperit că a spus că cel mai bun sfat pentru tineri este «să continue să lupte», «să aibă o cauză»”.

Cine a fost Jose Mujica

José Mujica, care a murit la 13 mai 2025, a fost inițial un luptător marxist de gherilă, dar s-a reinventat ca un președinte liberal și popular al Uruguayului, fiind ales în funcție la vârsta de 74 de an.

Cunoscut drept „cel mai sărac președinte din lume”, Mujica s-a născut pe 20 mai 1935. A renunțat la studii și s-a implicat în mișcarea Tupamaros la sfârșitul anilor 60.

Inițial, gruparea desfășura acțiuni de tip Robin Hood, redistribuind bunuri obținute prin jafuri, dar a devenit treptat mai violentă. Mujica a fost implicat în diverse acțiuni, dar și-a exprimat ulterior dezacordul față de radicalizare, chiar dacă fără succes. A fost capturat de autorități în 1970, după ce a fost împușcat de mai multe ori, și încarcerat.

După reintroducerea democrației în 1985, Mujica a fost eliberat și a intrat în politică, fondând Mișcarea de Participare Populară, ulterior absorbită de Frontul Larg. A fost ales deputat în 1994, senator în 1999 și apoi ministru al agriculturii, devenind popular pentru politicile sale privind scăderea prețului cărnii de vită. A fost președintele Uruguayului din 1 martie 2010 și până la 1 martie 2015.

În 2005, Mujica s-a căsătorit cu Lucía Topolansky, partenera sa de o viață, fostă colegă de luptă Tupamaros și vicepreședinte al Uruguayului între 2017 și 2020.