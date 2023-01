Lucian Bode, ministrul de Interne, reactioneaza in timpul sedintei in plen a Camerei Deputatilor in care se dezbate motiunea simpla impotriva sa, intitulata "Siguranta si incredere sau debandada si furt? Ministrul Bode trebuie sa raspunda pentru dezastrul pe care l-a creat'', la Palatul Parlamentului, luni, 17 octombrie 2022. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO