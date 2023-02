Ministrul Afacerilor Interne susține că a respectat toate prevederile legale în cazul tezei de doctorat.

„În România, există o singură instituţie abilitată să propună acordarea sau retragerea titlului de doctor şi anume CNATDCU. Eu, în 2018, respectând toate prevederile legale în vigoare atunci, având un dosar complet, cu tot cu ce înseamnă raport antiplagiat, raport de similitudine, raportul comisiei formate din profesori universitari proveniţi din trei universităţi de prestigiu din România. (…) am depus la CNATDCU acest dosar, iar după zece luni, în iulie 2019, CNATDCU avea trei variante: să propună completarea dosarului, să respingă propunerea şcolii doctorale sau să propună Ministerului Educaţiei acordarea titlului de doctor. A ales varianta a treia, în urma analizării respectării tuturor prevederilor legale. (…)”, a explicat Bode.

Am convingerea, garanţia, certitudinea, curajul să spun aici, în faţa dumneavoastră, că nu am încălcat nicio prevedere legală, dimpotrivă, le-am făcut la virgulă, am parcurs fiecare procedură la virgulă, tocmai pentru a nu fi într-o situaţie de a da explicaţii publice. (…) Am această împăcare că am respectat legea. Lucian Bode:

Ministrul a comentat declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la necesitatea analizării situaţiei create de teza sa de doctorat şi a luării unei decizii până la rotativa guvernamentală, afirmând că o astfel de hotărâre va fi luată, astfel încât PNL să nu aibă de suferit.

„Omul politic trăieşte din percepţii. Percepţia pe care cei de la ”Uniunea Sabotăm România”, demolatorii acestei ţări, căci cu asta se ocupă ei, cu demolarea, au încercat să construiască în spaţiul public a fost una că am greşit, că am plagiat, că sunt un hoţ şi aşa mai departe, aruncând cu injurii, cu acuzaţii nefondate, investind milioane de euro din bani publici în campanii de promovare şi atacuri la adresa mea. După această campanie, eu am determinarea să arăt că adevărul este cel despre care vorbeam”, a spus Bode.

Acesta a continuat: ”Am explicat aceste lucruri în PNL, în urmă cu o săptămână, cei care m-au susţinut şi în funcţia de ministru şi în funcţia de secretar general. Voi explica aceste lucruri ori de câte ori va fi nevoie şi PNL fiţi convinşi că va lua o decizie, împreună cu mine, în acest caz, astfel încât să nu afectăm sub nicio formă nici imaginea PNL, nici parcursul PNL, dar, în opinia mea, nici să dăm satisfacţie minciunii, dezinformării”,

Anterior, Klaus Iohannis a vorbit despre acest caz, înaintea participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

”Din câte am înţeles din spaţiul public nu chiar aşa a spus comisia, dar e adevărat că acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate foarte in serios şi eu am încredere în PNL şi în domnul Bode că vor analiza aceste chestiuni şi impactul politic. Eu personal mă aştept ca cel puţin până la rocada sau rotația guvernamentală să se ia o decizie clară în acest sens”, a spus Iohannis.

În urmă cu aproape o lună, Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a anunțat că ”suspiciunile de plagiat în cazul Lucian Bode se confirmă în marea lor majoritate”.

De asemenea, liderul PNL Nicolae Ciucă a declarat că situația lui Lucian Bode urmează să fie clarificată în partid.

Nicolae Ciucă a fost întrebat de jurnalişti cum comentează afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis despre Lucian Bode.

„Este o afirmaţie corectă şi firească, în deplină concordanţă cu ceea ce am spus şi atunci când am mai avut declaraţii, şi nu cu mult timp în urmă, pe acest subiect. La nivelul partidului urmează să avem o clarificare şi, în funcţie de aceasta, să putem să luăm decizii până la rotativă. Este un mesaj pe care domnul preşedinte l-a mai dat. În momentul acesta, aşa cum a spus şi dumnealui, analizăm, astfel încât până la rocadă să putem să luăm decizii”, a afirmat Nicolae Ciucă.

