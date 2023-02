La aproape o lună de când Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a anunțat că ”suspiciunile de plagiat în cazul Lucian Bode se confirmă în marea lor majoritate”, președintele a făcut primele declarații cu privire la acest caz.

Președintele a fost întrebat despre plagiatul lui Bode

Klaus Iohannis a fost întrebat la Bruxelles în contextul declarației pe care o făcea în iulie 2021, când spunea că „plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate”.

Din câte am înţeles din spaţiul public nu chiar aşa a spus comisia, dar e adevărat că acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate foarte in serios şi eu am încredere în PNL şi în domnul Bode că vor analiza aceste chestiuni şi impactul politic.

