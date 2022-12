„Cei care încearcă să pună acest eșec în spatele Guvernului ar trebui să se uite mai bine în oglindă înainte de a ridica piatra. Să nu facă cumva jocul celor care și-au propus să destabilizeze această regiune. Guvernul Nicolae Ciucă a luptat pentru acest obiectiv strategic de țară și va lupta în continuare. Niciun veto nu ne va putea pune la colț”, a afirmat Lucian Bode în discursul rostit la alegerile organizației PNL Sector 3, la Politehnica din București.

„În Dialogurile sale Seneca spunea un lucru care se potrivește de minune situației actuale- Nu e important ce anume suporți, ci în ce fel. Nu ne doboară nimic și nu ne dăm bătuți!”, a adăugat el.

Nu ne doboară nimic și nu ne dăm bătuți! Știm cât am muncit pentru acest obiectiv de țară și știm că am gestionat exemplar crizele umanitare și de securitate provocate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Niciun veto nu ne ia aceste realizări! Dacă unitatea și solidaritatea europeană a căzut ieri un test important într-un context în care trebuia demonstrat contrariul, îmi doresc ca unitatea liberală să fie mereu pe plus.

