„Omul ăsta ar fi trebuit să aibă spaimă de ceva, spaimă de justiție sau spaimă de consecințele acțiunii lui sau măcar o spaimă indusă cultural că nu ar fi trebuit să pună mâna pe copilul altcuiva. Când noi venim dintr-o cultură care nu s-a despărțit bine de expresia: Eu te-am făcut, eu te omor, cred că aici avem o problemă, mai ales că am înțeles că erau și rude, erau într-un cerc apropiat al familiei”, a declarat Lucian Mîndruță, luni seara, la Digi24.

Reacția jurnalistului vine după ce un băiat de 13 ani din Hunedoara a fost într-un parc din localitate de către un bărbat.

„Sentimentul că acel copil are dreptul asupra corpului lui și că nimeni nu are dreptul să-l atingă este o construcție culturală la care noi nu am ajuns cu toții și culmea când ajungem acum acolo trebuie să avem pedepse mai dure, asta trebuie să se întâmple”, a mai subliniat Lucian Mîndruță.

Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile pentru pentru infracţiunile de loviri sau alte violenţe, violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Între timp băiatul de 13 ani este internat la SJU Deva, iar starea lui de sănătate este stabilă, spun medicii.

Citeşte şi:

Bărbatul din Hunedoara care a dat de pământ cu nepotul său a fost arestat. Familia agresorului, preluată de Protecția Copilului

Mama copilului agresat: Nu a fost prima dată când l-a bătut pe băiat

Băieţelul şi concubina agresorului din Hunedoara, preluaţi într-un centru maternal

