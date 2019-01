Lucian Onea a fost revocat din DNA. Decizia luată de CSM

CSM a decis revocarea procurorului Lucian Onea. Solicitarea a fost făcută de șeful interimar al DNA, conform digi24.

Luni, 14 ianuarie, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins cererea depusă de Adina Florea, procuror şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, privind emiterea unui aviz în vederea solicitării în instanţă a arestării preventive a fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi a fostului procuror Mircea Negulescu, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului General au extins cercetările faţă de Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu.

Iniţial, Lucian Onea a fost pus sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, iar Mircea Negulescu pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului şi complicitate la represiune nedreaptă.

Ulterior, a fost extinsă urmărirea penală pe numele lui Mircea Negulescu pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, complicitate la represiune nedreaptă, inducerea în eroare a organelor judiciare, compromiterea intereselor Justiţiei, trafic de influenţă, fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, Lucian Onea este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informaţiilor secrete de stat, abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

sursă foto: Ziarul Incomod

