Opera a stârnit întrebări, un fan al artistului întrebându-se: „Cum naiba a reușit să facă asta în zona asta? E plină de forțe de securitate!”, conform Bild.

Lucrările lui Bansky sunt vândute la licitații pentru sume ce ajung uneori la milioane de euro. Foto: Profimedia

Lucrarea înfățișează un judecător cu perucă și robă care par să lovească un protestatar întins pe jos, folosind ciocanul de judecător ca armă. Potrivit agenției AP, opera a apărut la doar două zile după ce aproape 900 de oameni au fost arestați în Londra, în timpul unui protest împotriva interzicerii grupului pro-palestinian Palestine Action.

Între timp, autoritățile au acoperit opera de artă cu folii de plastic negre și au instalat garduri pentru protecție. Doi agenți de securitate și o cameră de supraveghere monitorizează zona.

Potrivit BBC, poliția a primit o plângere privind distrugerea proprietății și a deschis o anchetă. Luni, strada a fost plină de curioși care au venit să fotografieze noua creație Banksy.

Banksy este cunoscut pentru lucrările sale cu teme politice. Acestea critică adesea politicile guvernamentale legate de migrație și război. Lucrările sale sunt vândute la licitații pentru sume ce ajung uneori la milioane de euro. Identitatea sa rămâne un mister.

