Proiecte de infrastructură din București care vor fi finalizate

Primăria Capitalei a anunțat că va continua investițiile majore, în ciuda dificultăților financiare. Primarul Ciprian Ciucu a declarat, joi, că proiectele începute vor fi finalizate, iar fondurile europene și colaborarea cu Banca Europeană de Investiții vor asigura progresul.

PMB anunță reabilitarea a 50 de kilometri de șine de tramvai și remedieri la Pasajul Basarab. Reabilitarea liniilor de tramvai este una dintre prioritățile PMB.

„Până acum, 4,5 km sunt finalizați (fără recepție); sunt în execuție 26 km pe Bd. Expoziției, Str. Victor Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Str. Dornei, Str. Clăbucet, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady, Calea Călărași. Urmează să dăm ordin de începere pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei, Bd. Mihalache. Totul va fi gata în 2029”, a transmis PMB, care asigură transport alternativ cu autobuze STB pe durata lucrărilor.

Ce se va întâmpla cu Pasajul Basarab

Un alt proiect important este Pasajul Basarab, care, deși folosit din 2011, nu a fost recepționat oficial.

„Facem recepție la starea fizică actuală, îl intabulam, obținem autorizație de construire, după care putem dispune măsuri de remediere. Apoi, vom putea face recepția finală. Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranță”, a explicat primarul Ciucu.

Lista proiectelor pentru modernizarea Bucureștiului

În ședința cu Direcția de Investiții, PMB a discutat proiecte precum extinderea și reabilitarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu, urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, consolidarea Maternității Bucur și punerea în conservare a Palatului Voievodal Curtea Veche.

Totodată, se caută soluții de mentenanță pentru Arena Națională și pentru Patinoarul Flamaropol.

„Multe alte proiecte mari se derulează prin servicii integrate: modernizarea rețelei de termoficare, investițiile în iluminat public, în semaforizare, reabilitare de străzi, consolidarea clădirilor cu risc seismic, proiecte sociale etc.”, a precizat PMB, conform News.ro.

Proiectele pentru zona centrală a Capitalei

Primarul Ciprian Ciucu a subliniat importanța PUZ-urilor pentru regenerarea urbană.

„Proiectele deja începute se vor întâmpla și vor fi finalizate. Ca să avem proiecte de regenerare urbană în zona centrală, avem nevoie de PUZ-uri.

O să fac PUZ-uri, studii de fezabilitate, dar pentru a schimba fața Capitalei, pentru a avea un oraș de care să fim cu adevărat mândri, avem nevoie de bani. Și de timp”, a declarat edilul. Zonele vizate includ Bulevardul Magheru, Piața Lahovari, Piața Amzei, Calea Victoriei, zona Sălii Palatului și Grădina Icoanei. PMB își propune să transforme centrul orașului într-o zonă modernă, atractivă și funcțională.

