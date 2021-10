„Președintele și-a dorit să fie Cîțu președinte, ca să nu fiu eu. Am fost șeful lui de campanie în 2019. În perioada în care am fost la guvernare am colaborat foarte bine, președintele a fost implicat în bătălia contra pandemiei, realizarea măsurilor de salvare a companiilor, a locurilor de muncă, a relansării economice”, a declarat Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, duminică seara, într-o emisiune la Realitatea PLUS.

Fostul președinte al PNL a mai spus că după 1 ianuarie relația cu președintele Klaus Iohannis s-a schimbat.

„După 1 ianuarie eu nu mai înțeleg nimic din ceea ce a făcut Iohannis. De multe ori am senzația că a fost înlocuit cu o sosie, nu pot să-l recunosc față de perioada în care am colaborat și a făcut o grămadă de lucruri pentru țară. A pierdut orice legătură cu realitatea”, a mai completat fostul șef al liberalilor.

Ludovic Orban a anunțat la scurt timp după ce a pierdut alegerile interne din partid că între el și șeful statului nu mai există „niciun parteneriat”.

Premierul Florin Cîțu a câștigat alegerile interne pentru funcția de președinte al PNL în urma Congresului de sâmbătă de la Romexpo. Florin Cîțu a obținut 2.878 dintre voturile delegaților liberali, în timp ce contracandidatul său Ludovic Orban a obținut 1.898.

Citeşte şi:

Presa italiană: Avionul cu 8 oameni prăbușit lângă Milano, pilotat de miliardarul român Dan Petrescu. MAE confirmă doi români morți

Imagini dramatice la „Marius Nasta”, unde și pe holuri sunt paturi cu bolnavi de COVID. „Următoarea etapă va fi să îi punem doi în pat”

Tânărul din Italia care a strâns 114 milioane de fani pe TikTok, fără să spună niciun cuvânt

PARTENERI - GSP.RO Cine era românul care a murit alături de soție și copil în avionul prăbușit la Milano! Asociat cu Ion Țiriac, era multimilionar

Playtech.ro ȘOC! Averea uriașă pe care o avea Dan Petrescu, mort în tragedia din Milano. Era cel mai bogat român

Observatornews.ro Cine este Dan Petrescu, omul de afaceri care a murit în avionul de mici dimensiuni prăbuşit în Italia

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2021. Peștii se vor simți constrânși să se comporte într-un anume fel, unul care nu le convine

Știrileprotv.ro VIDEO. Dan Bittman, la acțiunea anti vacciniștilor: „Abia aștept” amenzile, „am bani de dat!”

Telekomsport A murit unul dintre cei mai cunoscuţi foşti miniştri. Avea 78 de ani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!