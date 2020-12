„Decizia de demisie a fost personal, când am văzut rezultatele votului. Am considerat că e un gest de onoare și demnitate. Am luat această decizie înainte de a merge la Cotroceni”, a declarat Ludovic Orban.

Cel mai important e ce se va întâmpla de acum înainte, susține acesta.

„Cetățenii români au decis, au votat un Parlament, există posibilitatea construirii unei majorități parlamentare fără PSD, care să ducă România într-o direcție corectă, iar noi, PNL, ne vom implica pentru realizarea acestei majorități”, a mai spus fostul premier al României.

Orban a mai spus că, în momentul de față, posibili parteneri sunt cei de la USR Plus și cei de la UDMR.

Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al României şi l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe Nicolae-Ionel Ciucă. Acesta va conduce Executivul până la formarea noului Guvern.

Ludovic Orban şi-a anunţat demisia, după o întâlnire cu Klaus Iohannis.

