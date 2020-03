De Iulian Budușan,

Orban susține că este necesar ca Primăria Capitalei şi instituţiile din zona de mediu să ia măsuri pentru a asigura menţinerea poluării în cotele admisibile.

„Nu. Este nevoie ca toţi aceia care poluează să nu mai polueze sau să reducă poluarea sau emisiile, să fie în conformitate cu standardele şi este necesar ca şi Primăria Capitalei şi alte instituţii din zona de mediu să ia măsurile necesare pentru a asigura menţinerea poluării în cotele admisibile”, a declarat Ludovic Orban, întrebat dacă este necesară o şedinţă a CSAT pe tema poluării din Bucureşti, aşa cum a propus primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Primarul general, Gabriela Firea, a anunţat marţi că i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis ca situaţia poluării din Bucureşti să fie analizată în cadrul unei şedinţe a CSAT.

„Am transmis deja o adresă către preşedintele României şi către CSAT, în care am descris şi în termeni tehnici şi administrativi ceea ce s-a întâmplat în Bucureşti în 1 şi 2 martie, în seara de duminică spre luni, şi am transmis rugămintea de a se analiza situaţia gravă din municipiul Bucureşti în cadrul unei şedinţe a CSAT. Populaţia trebuie să fie protejată şi nu ajută la nimic dacă responsabilii şi decidenţii de la Guvern aruncă responsabilitatea dintr-o parte în cealaltă. Sunt convinsă că preşedintele se va implica, cu prerogativele constituţionale pe care le are şi cu siguranţă vom afla care este poluatorul”, a spus Firea într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.

Gabriela firea a acuzat ELCEN că ar fi ars mai multă păcură pentru încălzirea termocentralelor, decizie care a dus la creșterea nivelului de poluare peste limitele permise de lege, ELCEN spune că acuzațiile sunt nefondate și că CET Progresu nu a folosit păcura drept combustibil, iar CET Grozăvești a foslosit doar în procent de 1,2% acest combustibil.





