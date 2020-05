De Paul Tecuceanu,

„Aşa cum am anunţat, şi cum am scris în programul de guvernare, nu vom creşte impozitele şi nici contribuţiile. Sigur, am moştenit o situaţie extrem de dificilă, situaţia s-a complicat şi mai mult ca urmare a crizei economice provocată de epidemie. Am făcut eforturi foarte mari pentru a menţine cât mai multă lichiditate în economie, pentru a menţine ritmul susţinut al investiţiilor, pentru a crea posibilitatea de se fluidiza toate circuitele economice, atât cât a fost posibil, în mod evident, pentru a menţine la un nivel cât mai scăzut căderea economică. Rezultatele deja sunt vizibile şi sunt optimist că, prin planul de măsuri pe care-l punem la punct, vom reuşi să relansăm economia, să reconstruim sănătos economia”, a afirmat, la România TV, prim-ministrul.

Atac la PSD

Șeful Guvernului a denunţat în context ”populismul, promovat sistematic în majoritatea parlamentară condusă de PSD”.

„Aici, sigur că ne mai confruntăm şi cu un alt adversar, şi anume populismul, care, din păcate, este promovat sistematic în majoritatea parlamentară condusă de PSD şi care duce la dublarea tuturor măsurilor guvernamentale, de măsuri oarecum ‘ecou’, şi care determină adoptarea foarte multor acte normative pentru care nu există resurse financiare. Nu există lege după lege să genereze noi cheltuieli, să dea noi forme de a plăti ba pensionarea, ba intrarea în serviciu, ba o serie de alte să le spun chiar cadouri sau plăţi care se fac fără vreun temei just, numai dintr-un populism care sufocă efectiv economia românească”, a adăugat Orban.

Potrivit premierului, dezvoltarea economică se bazează pe inovare, pe iniţiativă economică, se bazează pe asumarea de riscuri, pe investiţii, pe susţinerea celor care au iniţiativă economică.

„Nu se poate la nesfârşit, dintr-un buget secătuit, care permanent a fost supus la noi şi noi poveri şi noi şi noi cheltuieli, să continui să storci acest buget, să generezi cheltuieli care pur şi simplu vor crea dezechilibre care vor fi foarte greu de reparat. Noi suntem obligaţi să atacăm la Curtea Constituţională aproape orice lege care trece prin Parlament, pentru că ne generează noi şi noi cheltuieli, ne creează noi şi noi dificultăţi suplimentare”, a mai spus Ludovic Orban.

