Elanul este protejat legal, fiind considerat vânat cu perioadă de protecție pe tot parcursul anului.

Un nou exemplar de elan a fost observat în Republica Cehă, la scurt timp după ce cunoscutul Emil a fost relocat în Parcul Național Šumava.

Animalul a fost văzut în apropierea orașului Hradec Králové de vânători, lângă satul Dohalice. În Cehia , elanii europeni apar în mod excepțional. În ultimii ani, acest lucru s-a întâmplat o singură dată, primăvara trecută, lângă Žacléř.

Elanul Lukáš

Petr Košťál, membru al asociației de vânătoare Hvězda Mžany, și Lukáš Doležal, care a și filmat, au fost cei care i-au semnala prezențâ.

A primit numele Lukáš, după nepotul meu, student la Academia Forestieră din Trutnov, care l-a observat primul.

Migrația elanilor, un fenomen natural

Experții explică că astfel de migrații sunt obișnuite pentru elani, care pot parcurge până la 80 de kilometri pe zi în căutare de hrană și teritorii noi.

Prezența lor în zone locuite este o consecință a fragmentării habitatelor naturale de către oameni. Deși impresionant prin dimensiuni – un mascul adult poate atinge o înălțime de 2 metri și o greutate de 2 tone, elanul este timid, dar poate atinge viteze de 60 km/h dacă este speriat.

Elanii pot reprezenta un pericol pentru șoferi atunci când traversează drumurile.

Recomandări pentru interacțiunea cu elanii

Asociația pentru Protecția Animalelor a emis câteva recomandări importante:

Nu hrăniți elanul: Emil găsește suficientă hrană în natură,

Nu vă apropiați pentru fotografii sau filmări: un elan stresat poate fugi și provoca accidente.

Nu încercați să-l atrageți: nu trebuie să se obișnuiască cu prezența umană.

Elanii sunt animale solitare, active mai ales la apus și la răsărit. În perioada de împerechere, între august și octombrie, masculii pot deveni agresivi. Aceste erbivore pot trăi până la 25 de ani.

