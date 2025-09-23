- Originar din Polonia, elanul și-a început călătoria prin Cehia, traversând apoi granița. A fost observat în Austria pe 18 august. Între altele, Emil a fost filmat pe autostrada 22, lângă Viena, apoi a paralizat traficul feroviar timp de 4 ore, în St. Pölten, nordul țării, unde s-a plimbat sub escorta poliției.
- Autostrada A1, 292 de kilometri, principala rută de transport a Austriei de la est la vest, aflată în sistemul de drumuri europene E55 și E60, duce de la Viena la Salzburg și se continuă cu Bundesautobahn 8 din Germania, după punctul de trecere a frontierei de la Walserberg.
Emil se afla la doar 200 de metri de autostrada A1, lângă localitatea Stattledt din Austria Superioară, ceea ce a determinat nou-înființata Unitate de Investigare a Elanului Emil să intervină.
„Un accident – și experții în faună sălbatică confirmă acest lucru – ar fi pus în pericol viețile tuturor celor implicați”, a declarat consilierul regional Michaela Langer-Weningerová.
Operațiunea de capturare a fost atent monitorizată de o echipă de veterinari specializați în animale sălbatice.
S-au folosit drone și camere termice pentru a urmări mișcările animalului. După ce a fost tranchilizat, Emil a fost transportat într-o remorcă special amenajată.
Odată trezit, elanul a fost eliberat în districtul Rohrbach, aproape de Parcul Național Šumava (Cehia), unde există deja o populație de elani.
Autoritățile austriece luaseră în considerare această opțiune încă de săptămâna trecută, dar au decis să intervină doar când animalul a reprezentat un pericol real.
Emil poartă acum o etichetă cu GPS, care va permite monitorizarea sa științifică în viitor.
