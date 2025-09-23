Originar din Polonia, elanul și-a început călătoria prin Cehia, traversând apoi granița. A fost observat în Austria pe 18 august. Între altele, Emil a fost filmat pe autostrada 22, lângă Viena, apoi a paralizat traficul feroviar timp de 4 ore, în St. Pölten, nordul țării, unde s-a plimbat sub escorta poliției.

Autostrada A1, 292 de kilometri, principala rută de transport a Austriei de la est la vest, aflată în sistemul de drumuri europene E55 și E60, duce de la Viena la Salzburg și se continuă cu Bundesautobahn 8 din Germania, după punctul de trecere a frontierei de la Walserberg.

Emil se afla la doar 200 de metri de autostrada A1, lângă localitatea Stattledt din Austria Superioară, ceea ce a determinat nou-înființata Unitate de Investigare a Elanului Emil să intervină.

„Un accident – și experții în faună sălbatică confirmă acest lucru – ar fi pus în pericol viețile tuturor celor implicați”, a declarat consilierul regional Michaela Langer-Weningerová.

Operațiunea de capturare a fost atent monitorizată de o echipă de veterinari specializați în animale sălbatice.

S-au folosit drone și camere termice pentru a urmări mișcările animalului. După ce a fost tranchilizat, Emil a fost transportat într-o remorcă special amenajată.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Odată trezit, elanul a fost eliberat în districtul Rohrbach, aproape de Parcul Național Šumava (Cehia), unde există deja o populație de elani.

Autoritățile austriece luaseră în considerare această opțiune încă de săptămâna trecută, dar au decis să intervină doar când animalul a reprezentat un pericol real.

Emil poartă acum o etichetă cu GPS, care va permite monitorizarea sa științifică în viitor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE