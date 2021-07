Totul s-a întâmplat din cauza unui cheag de sânge format încă din 2018, pe care l-a ignorat.

„Am avut un cheag de sânge în gamba dreaptă, în 2018. L-am ignorat, deși aveam o durere groaznică ce apărea și dispărea. Un medic mi-a spus că ar putea fi un cheag de sânge, dar i-am spus că nu are cum. Durerea tot apărea și dispărea. A acționat violent foarte târziu”, a declarat Luminița Anghel în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Cântăreața în vârstă de 52 de ani a dezvăluit că durerile au devenit insuportabile la sfârșitul anului trecut. „De durere m-am trezit din somn la 3 noaptea. Îmi zvâcnea piciorul. Când am aprins lumina, piciorul era uriaş. Nu puteam să stau întinsă. Nu am putut să dorm. A fost de neînchipuit. Am sunat şi i-am spus doamnei doctor.

Mi-a dat anticoagulante pe care le-am luat urgent. Cheagul de sânge blocase toate venele piciorului. Domnul doctor plecase până am ajuns eu acolo. Am făcut o ecografie şi s-a văzut cheagul de sânge.

Când am vrut să plec mi-a spus că s-a întors doctorul şi s-a ocupat de mine. Am avut tratament agresiv cu injecţii, ciorap special. Această problemă era letală. Poţi muri”, a mai dezvăluit cântăreaţa.

Medicul Toni Feodor i-a pus artistei diagnosticul de tromboză venoasă. Artista s-a vindecat și acum dezvăluie că face mult sport și recomandă tuturor să meargă la medic încă de la primele semne de boală.

„Mi-au fost salvate picioarele de la tăiere. Am avut bandajat piciorul, am luat anticoagulante. Duceți-vă la medic la timp. Toate sărbătorile de iarnă am stat cu acest ciorap, am stat pe tocuri. Femeile care poată tocuri sunt mai puțin predispuse la tromboză. Acum fac 10 km pe zi de mers rapid în Otopeni”, a mai adăugat artista în aceeași emisiune.

