„Luna roz” este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică și va atinge faza maximă de iluminare (100%) la ora 03:22 (ora României) în noaptea de 12 spre 13 aprilie.

Luna va răsări dinspre est la apusul soarelui și va străluci pe cer întreaga noapte, apunând spre vest în zori.

Dacă o ratezi sâmbătă, o poți observa și duminică, deoarece va părea aproape la fel de plină.

Deși Luna poate fi admirată în orice fază, momentul ideal pentru a observa luna plină este atunci când răsare sau apune, când este aproape de orizont.

În ciuda numelui său, nu are culoarea roz

Aflată jos pe cer, lumina Lunii trece printr-un strat mai gros al atmosferei Pământului, ceea ce îi conferă o nuanță caldă, gălbuie sau portocalie – similar cu nuanțele apusului.

Această culoare apare pentru că atmosfera împrăștie lumina albastră și lasă să treacă lumina roșie, cu lungime de undă mai mare.

În ciuda numelui său, Luna Roz nu are, în mod obișnuit, culoarea roz. Denumirea provine de la înflorirea din primăvară a florii Phlox subulata (cunoscută ca „mușchi roz”), o plantă originară din estul Americii de Nord, potrivit The Old Farmers Almanac.

Această Lună plină mai poartă și numele de „Luna Pascală”, fiind folosită pentru a calcula data Paștelui în fiecare an.

Va fi aproape de apogeu

Luna plină din aprilie oferă un spectacol fascinant. Ea va apărea pe cer alături de Spica, cea mai strălucitoare stea din constelația Fecioarei (Virgo).

Poziția exactă a stelei în raport cu Luna variază în funcție de locul de pe glob din care observi cerul:

Din America de Nord, Spica va apărea în stânga-sus față de Lună.

Din Europa, steaua va fi situată în partea de jos-stânga. Deoarece Luna va fi deja sus pe cer la apusul soarelui, cea mai bună vizibilitate va fi în noaptea de 13 aprilie.

Spre deosebire de o „superlună”, Luna Roz va părea mai mică pe cer. Asta pentru că pe 12 aprilie, Luna va fi aproape de apogeu — punctul cel mai îndepărtat de Pământ în orbita sa eliptică. Următoarea lună plină, numită „Luna Florilor”, va avea loc pe 12 mai 2025.

