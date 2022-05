„Lunetiștii ruși din Spetsnaz s-au alăturat batalionului RUS al forțelor DNR la Piski, cu puști cu lunetă SSG 08, SV-98M și SVD și pistoale Makarov”, a scris Lee.

Fotografiile au fost publicate pe contul de VK al lui Nikita Grabovețki și în descrierea lor se spune că sunt realizate în mai 2022, în Donbas.

Russian spetsnaz snipers attached to the DNR’s Rus battalion in Pisky with SSG 08, SV-98M, and SVD sniper rifles and a Makarov pistol.https://t.co/xAoTkpq3tlhttps://t.co/Tab6gOAAWChttps://t.co/vBvcuDAw5Yhttps://t.co/tB7cHyL6L8 pic.twitter.com/kNmIVeUZLW