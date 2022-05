Război în Ucraina, ziua 83 | Trupele ruse au intensificat ofesiva în Donbas. 76 de explozii în regiunea Sumî

Președintele francez Emmanuel Macron i-a promis marți omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unei convorbiri telefonice între cei doi lideri, livrarea de armament suplimentar în zilele următoare, potrivit unui comunicat al Palatului Elysée, citat de CNN.

Macron a confirmat că livrările Parisului de armament vor ”continua şi vor creşte în intensitate în zilele şi săptămânile următoare, la fel ca şi livrarea de ajutor umanitar”, mai scrie în comunicat.

Finished a long and meaningful phone conversation with @EmmanuelMacron. Told about the course of hostilities, the operation to rescue the military from Azovstal and the vision of the prospects of the negotiation process. Raised the issue of fuel supply to Ukraine. (1/2)