Autoritățile se așteaptă ca luni să fie o zi dificilă în contextul în care mai multe zone din Grecia sunt sub alertă de risc extrem de incendiu.

În Aigios, un incendiu a izbucnit în zona Dervenakia din Aigialia, iar pentru stingerea lui acționează aproximativ 100 de pompieri cu 35 de vehicule.

Focul a ajuns pe un deal situat în fața așezării Bank, îndreptându-se spre aceasta. Astfel, a fost dat ordinul de evacuare a satului Bank Achaia, a precizat purtătorul de cuvânt al brigăzii de pompieri, Yannis Artopoios. Așezarea Kastro Aigialia a fost, de asemenea, evacuată, iar mai multe ambarcațiuni private și ale Gărzii de Coastă au fost pregătite pentru oferirea de asistență în caz de nevoie.

În insula Corfu, pompierii depun eforturi pentru a opri incendiul care a izbucnit duminică după-amiază, cu focare diferite, în zona Perithia, în nordul orașului Corfu. Mai multe așezări au fost evacuate.

#Wildfire alert on second Greek island of #Corfu

Footage from Dassia on the east coast of Corfu shows fire spreading across the hills

Evacuation orders in place for Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia, and Sinies



VC: @molloyspace#Greece #Rhodes #Grèce #incendie #heatwave… pic.twitter.com/qiFdlilD5q — Earth42morrow (@Earth42morrow) July 24, 2023

Recomandări INTERVIU-AVERTISMENT. De ce minți extraordinare, briliante ale generației interbelice au mers către extrema dreaptă? „Le păsa foarte mult de soarta României, dar aveau aroganța dreptății absolute în propriile convingeri”

„Flăcările sunt uriașe”

Intervenția este dificilă și pe frontul din Karystos, pe insula Evia. Primarul Lefteris Raviolos solicită intensificarea zborurilor pentru a face față flăcărilor.

„Nu există altă modalitate de a face față incendiului. Avem nevoie de mijloace aeriene. Flăcările sunt uriașe. (…) A fost o noapte dificilă”, a spus oficialul.

Incendiul din Rodos s-a deplasat spre estul insulei

În Rodos, pompierii și voluntarii au continuat intervenția pe tot parcursul nopții, în timp ce de la primele ore ale dimineții de luni eforturile de stingere a incendiului au fost intensificate, pentru a șaptea zi, și din aer.

Frontul incendiului s-a deplasat spre est, către Malona și Massari, fără a amenința însă așezările. 266 de pompieri cu 55 de vehicule și 16 echipe de departamente pedestre au lucrat toată noaptea. La Intervenție participă și trei elicoptere și trei avioane.

Aproximativ 16.000 de persoane au fost evacuate pe uscat și 3.000 pe mare, potrivit oficialilor locali, Ministerul pentru Schimbări Climatice și Protecție Civilă precizând că a fost „cea mai mare evacuare în caz de incendiu din țară”.

Mii de turiști de aflat duminică pe aeroportul din Rodos, așteptând un zbor care să plece de pe insulă. Mai multe zboruri sunt programate luni pentru turiștii care au fost nevoiți să își încheie vacanțele mai devreme.

Recomandări Scoateți SRI din universități! În curând se vor afișa cu uniforma de paradă la catedră

Thousands of tourists and residents fleeing wildfires on the Greek island of Rhodes took refuge in schools and shelters, with many evacuated on private boats as flames threatened resorts and coastal villages.#wildfire #Rhodes #Greece #live #Reuters #News https://t.co/PlWsdXkmly — Reuters (@Reuters) July 24, 2023

Pompierii români intervin pe insula Rodos

Luni dimineață, pompierii români au ajuns pe insula Rodos pentru a contribui la efoturile de stingere a incendiilor, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

„Modulul României, format din 52 de militari, se îndreaptă către baza militară, loc unde vor fi cazați și unde vor alimenta cu apă autospecialele care vor acționa în zonele afectate de incendii. Sub directa coordonare a ofițerului de legătură elen, pompierii români vor începe misiunea de limitare a propagării incendiilor în zonele afectate din Rodos, alături de pompierii greci și slovaci”, a precizat DSU.

În cinci regiuni din Grecia se află sub alertă de risc extrem de incendiu (categoria de risc 5). Este vorba despre Attica, regiunea Greciei Centrale, Peloponez, regiunea Greciei de Vest , și în regiunea sudului Mării Egee.

Pentru alte opt regiuni a fost emisă o alertă de risc foarte mare de incendiu (categoria 4).

Foto: Profimedia

Playtech.ro Andreea Marin, mai curajoasă ca niciodată! S-a fotografiat AŞA la plajă, fanii au reacţionat imediat

Viva.ro Cătălin Bordea, dezvăluiri dureroase după divorț! Ce a dezvăluit despre Livia: 'Mi-am pierdut soția, dar...'

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața

FANATIK.RO Hotelul de pe litoralul românesc adorat de bunicii și părinții noștri se scufundă în pământ. A fost abandonat și poate să se prăbușească oricând

Știrileprotv.ro Multimilionarul rus Anton Cherepennikov, apropiat a lui Putin, a fost găsit mort la locuința sa din Moscova

Observatornews.ro "A zbierat fetiţa, erau toate grămadă pe jos". Copile spulberate cu mașina de o șoferiță, pe un drum din Bistrița. Au fost aruncate la mai bine de 10 metri, pe asfalt

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Mihai Voropchievici, horoscop rune 24-30 iulie 2023. Care sunt zodiile norocoase ale săptămânii