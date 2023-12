Lupta pentru o funcție în IGPR, dusă cu portbagajul plin. Cârnați, palincă și produse din vânat pentru un șef din Poliție: „Nu pot să-i trimăt un mâț de vreo șesă-șepte kile”

– O funcție bună acolo, nu? Poate șef la Poliția Capitalei… Poate te numește director la Direcția Pașapoarte…

– Nu, nu. Acole, în Direcție (Direcţia Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase n.r.), dacă poate să îmi deie, lângă el! Șase luni, nu mai mult. Poate ultimele șase luni, când vreau să mă pensionez…

Dialogul de mai sus, interceptat de procurori, a fost purtat între șeful Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase (SAESP) din cadrul Inspectoratului de Poliție Maramureș, comisarul Simion Pavel Petrar, și un subaltern, proaspăt ieșit la pensie, polițistul Nicolae Ioan Lucuț. Acesta din urmă avea relații în Inspectoratul General al Poliției Române, arată datele dintr-un dosar DNA.

Comisarul Simion Pavel Petrar. Foto: maramedia.ro

La începutul acestui an, o informație livrată procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare a dus la declanșarea unei anchete ce avea în centrul atenției ocuparea unei funcții de conducere în cadrul IGPR.

Șeful SAESP din cadrul IPJ Maramureș era acuzat că se folosește de influența unui fost subaltern pentru a ajunge șef și în IGPR.

Comisarul Simion Pavel Petrar își dorea funcția de adjunct al directorului Direcției Arme Explozivi şi Substanțe Periculoase. Șeful Direcției era la acea vreme comisarul-șef Adrian Nicolae Dinu.

Potrivit datelor din dosarul penal, consultat de Libertatea, soacra comisarului Dinu este verișoară primară cu Lucuț.

Prin prisma acestei relații, polițistul Lucuț i-a promis fostului său șef că îl va ajuta să ajungă șef în IGPR. Cei doi polițiști au fost puși sub monitorizare. Când cercetările au indicat că la mijloc sunt fapte de corupție, dosarul a ajuns de DNA, Biroul Teritorial Baia Mare.

Interceptările arată cum au pregătit cei doi polițiști din Maramureș un portbagaj „cu ce trebuie” pentru șeful din IGPR. Se grăbeau să ajungă cât mai repede la București pentru că funcția vacantă de la Direcția Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase a IGPR era vânată de mai mulți pretendenți.

Pe 29 martie, anul curent, fostul polițist Ioan Nicolae Lucuț a fost surprins intrând în sediul IPJ Maramureș. A mers direct în biroul fostului său șef, comisarul Petrar. Acolo cei doi au stabilit TOATE detaliile. Inițial, Lucuț ar fi vrut să meargă la București împreună cu comisarul Petrar, însă acesta nu a agreat ideea.

Atunci, fostul său subaltern i-a propus: „Fă rost de ceva și eu duc!”

Extras interceptare:

Polițist Lucuț: No, taci un pic și ascultă câteva sugestii! Vorbe` cu ăla băi… cu cela cu brânza, cu laptele… cu omu… să pregătească, chestii de aieste. Nu știu, o behăitoare ceva.

Comisar Petrar: Un miel ar trebui să cumpăr de la cineva în p**a me, că a mei îs mici ca. Înțălegi?

Polițist Lucuț: Ș-apoi te gândești la o behăitoare? Ăăă… nu știu… și altceva la ce? Gândește-te și tu… vezi poate nu ar fi bine un căprior? Pă unde ai. Facem rost de unu belit așe numa și…

Comisar Petrar: În carcasă?

Polițist Lucuț: În carcasă, da.

Comisar Petrar: Că așa ar fi mai bine, puii mei. Pulpa-i pulpă. ….Spetele-s spete.

Polițist Lucuț: Așe, pusă într-o cutie din aia… cu capac.

Comisar Petrar: Aieste trebe țânute tăte la gheață, puii mei.

Comisar Petrar: M-oi duce amu, pă sfârșit de săptămâna …neinteligibil… până sus pân …neinteligibil… Să văd care au niște miei mai mari, în p**a me.

Polițist Lucuț: Așe.

Comisar Petrar: Nu pot să-i trimăt un mâț de șesă-șepte kile în p**a me. După ăia a zâce că am mers în batjocură. No, oi vorbi cu p**a iesta de… de așe… și bine a fi.

La un moment dat, Lucuț îi propune comisarului Petrar să vorbească cu cineva și pentru un „godănel”, știind că fostul său șef creștea și el animale.

„Am vo 10 porci acolo, nu mă ating de ei, Doamne feri! Eventual când o veni el (șeful din IGPR n.r.) încoace… Să-l duc fain, frumos, cu hârtie cu tăt, tăt. Înțelegi? Să-l puște el.”, îi transmite Petrar fostului subaltern.

Cei doi stabilesc ca într-o săptămână să adune produsele ce urmau a fi oferite comisarului-șef din IGPR.

Cu portbagajul plic cu palincă și cârnați, la București

„Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică reiese cu certitudine faptul că numitul Petrar Simion Pavel a colectat produse constând în 10 kg cârnați, 9 l de palincă, precum și posibil produse din carne de vânat sau miel, pe care le-a trimis numitului Dinu Nicolae Adrian prin intermediul inculpatului Lucuț Ioan Nicolae, cu scopul de a obține în contrapartidă împuternicirea în funcția vizată. Cu privire la remiterea de produse constând în brânzeturi, Petrar Simion Pavel i-a comunicat inculpatului Lucuț faptul că acestea s-au degradat, fiind achiziționate în urmă cu o săptămână și s-a angajat să îi remită o sumă de bani pentru a cumpăra din magazin altele”, au precizat anchetatorii.

Datele din dosar mai arată că produsele oferite de comisarul Petrar au fost trimise acasă la Lucuț cu o mașină din cadrul IPJ Maramureș condusă de un ofițer din cadrul SAESP.

Pe 12 aprilie, polițistul pensionar Lucuț a plecat cu portbagajul plin către București. Pe lângă produsele oferite de comisarul Petrar a adăugat și el 10 litri de palincă, precum și alte produse alimentare.

În deplasare a fost însoțit de un prieten, care avea și el un interes. Intenționa să își deschidă un poligon de trageri în zona orașului Târgu Lăpuș. Lucuț i-a promis că șeful din IGPR le va intermedia o întâlnire cu un membru în comisia de avizare și omologare a poligoanelor de tir sportiv din cadrul Federației Române de Tir Sportiv.

Monitorizat de ofițerii anticorupție pas cu pas, Lucuț a fost interceptat în timp ce o contactează pe soacra comisarului-șef Dinu, de la IGPR. Aceasta i-a oferit indicații unde să ajungă cu mașina: la un imobil din Balotești, acolo unde locuia familia Dinu.

Mesagerul, singurul condamnat

Potrivit datelor din dosar, Lucuț a rămas câteva ceasuri acasă la familia Dinu, unde, a declarat la audieri, au luat cina împreună.

Activitățile de supraveghere tehnică realizate au relevat că pe o masă aflată în curtea imobilului se aflau mai multe recipiente din plastic, pline cu un lichid de culoare galbenă (posibil alcool), care au rămas în același loc pe toată durata intervalului menționat. Extras dosar DNA:

Seara, aproape de miezul nopții, Lucuț a fost condus de soții Dinu la hotelul unde era cazat. A doua zi dimineață a avut loc o nouă întâlnire. De această dată s-au întâlnit la un poligon de tragere din Tunari. Acolo și-a făcut apariția comisarul-șef Dinu cu mașina M.A.I. La întâlnire a participat și un bărbat, „neidentificat”. S-au purtat „discuții amicale”, apoi au luat loc la o masă din apropierea „Poligonului de Talere”. Activitatea acestora „nu a mai putut fi observată din motive de conspirativitate”.

Pus sub acuzare pentru trafic de influență, polițistul pensionar Lucuț a recunoscut acuzația. La audieri, și-a nuanțat declarația, afirmând că, de fapt, nu a avut curajul să îi spună comisarului-șef Dinu despre rugămintea comisarului Petrar din Maramureș. A susținut că la cină s-au discutat doar „probleme de familie”, iar produsele oferite comisarului-șef Adrian Nicolae Dinu au fost date cu titlu de „cadou pentru sărbătorile pascale care se apropiau”.

Lucuț a mai declarat că i-a fost rușine să îi spună comisarului Petrar că nu și-a îndeplinit promisiunea, dar că l-a lăsat să creadă că s-a ținut de cuvânt.

Chiar dacă și-a nuanțat declarațiile, fostul polițist și-a însușit întru totul faptele, așa cum au fost reținute de DNA, și a solicitat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Găsit vinovat pentru trafic de influență, a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare, fiindu-i stabilit un program de supraveghere timp de trei ani. Condamnarea a fost validată de Tribunalul Maramureș pe 9 noiembrie.

Cum a motivat DNA închiderea unei anchete de corupție în Poliție

Pus sub acuzare pentru cumpărare de influență, șeful SAESP Maramureș a fost plasat sub control judiciar de procurorul DNA, Biroul Teritorial Baia Mare, începând cu 27 iunie 2023.

Două săptămâni mai târziu, pe 13 iulie, procurorul-șef adjunct al DNA a emis o ordonanță prin care s-a dispus preluarea dosarului de la structura teritorială la structura centrală, Secţia de Combatere a Corupţiei.

Măsura preluării a fost dispusă „pentru o funcţionare eficientă a activităţii de urmărire penală şi în considerarea expresiei controlului ierarhic”, se arată în datele din dosar.

La trei săptămâni după preluarea dosarului la București, DNA a dispus renunțarea la urmărire penală în cazul comisarului-șef Petrar, încetând și măsura controlului judiciar.

Confirmarea renunțării la urmărire penală a fost validată și de judecătorii Tribunalului Maramureș pe 22 august.

În hotărârea instanței, consultată de ziar, se invocă lipsa interesului public pentru continuarea anchetei și că „ar exista o disproporție vădită între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi prejudiciul produs ca urmare a săvârșirii infracțiunii”. În plus, atât parchetul, cât și instanța arată că „prin săvârșirea infracțiunii nu s-au produs urmările convenite de inculpați, respectiv demararea procedurii de împuternicire în funcţia respectivă”.

Comisarul Petrar a recunoscut acuzația adusă împotriva sa „încă de la primul contact cu organele de urmărire penală”. După punerea sub acuzare, s-a pensionat.

Ploconul pentru șeful din IGPR, „un dar tăcut”

Acuzat de luare de mită, comisarul-șef Adrian Nicolae Dinu nu a fost nici el trimis în judecată. DNA a transmis, la solicitarea Libertatea, că „procurorii anticorupție au dispus față de persoana menționată soluția clasării în baza art. 16 alin. 1 lit. a („fapta nu există”)”.

Cârnații, palinca și celelalte produse alimentare oferite ofițerului din IGPR au fost considerate de DNA „dar tăcut pentru celebrarea sărbătorilor pascale”, având în vedere relația apropiată dintre polițistul pensionar din Maramureș și soacra comisarului-șef Dinu.

Libertatea a solicitat IGPR să comunice dacă ofițerul Adrian Nicolae Dinu mai ocupă vreo funcție de conducere în cadrul instituției, însă nu a fost comunicat un răspuns.

