Conflictul a început în iulie

În iulie, președintele Volodimir Zelenski a semnat o lege care subordona NABU procurorului general, un oficial numit de președinte. Independența biroului a fost ulterior restabilită în urma protestelor, dar confruntarea a continuat.

Cu o zi înainte de semnarea legii, SBU a perchezitionat sediul NABU și l-a reținut pe Ruslan Mahamedrasulov, șeful unei unități de detectivi NABU, și pe tatăl său, Sentyabr, acuzându-i de „ajutor dat statului agresor” – Rusia.

Criticii SBU susțin că Mahamedrasulov a fost vizat deoarece a investigat aliați ai lui Zelenski. Oficialii SBU au respins aceste acuzații.

Controversa principală se referă la calitatea slabă a înregistrării audio care stă la baza cazului. Criticii SBU și interlocutorul lui Mahamedrasulov din înregistrare susțin că se menționează Uzbekistan, nu Daghestan.

Apărarea lui Mahamedrasulov, Centrul de Acțiune Anticorupție, argumentează că au existat mai multe încălcări ale procesului și chiar tortură în acest caz. Un martor cheie susține că a fost amenințat de Serviciul de Securitate.

Procuratura Generală și SBU au negat acuzațiile.

Răzbunare personală sau investigație legitimă?

Daria Kaleniuk, director executiv al Centrului de Acțiune Anticorupție, a declarat că cazul „este pur și simplu o răzbunare personală împotriva unui detectiv care a îndrăznit să-și facă treaba și să investigheze prietenii președintelui”.

„Scopul este de a intimida NABU printr-un proces spectacol și o reprimare a lui Mahamedrasulov și a tatălui său”, a adăugat ea.

Serviciul de Securitate susține că există un caz solid împotriva lui Mahamedrasulov și că instanța va decide asupra vinovăției sale.

În iulie, SBU a reținut și un alt detectiv NABU, Vitaly Husarov, acuzându-l de înaltă trădare.

Conflictul se intensifică

După raidurile inițiale, ambele agenții de aplicare a legii au lucrat activ una împotriva celeilalte.

Biroul Național Anticorupție a acuzat pe 2 septembrie pe Illia Vitiuk, fostul șef al securității cibernetice al SBU, de îmbogățire ilicită și declarații false.

Serviciul de Securitate a răspuns pe 10 septembrie acuzând un detectiv NABU, Vitaly Tebekin, de declarații false.

Pe 25 septembrie, SBU a perchezitionat proprietatea lui Taras Likunov, un fost detectiv NABU și fratele avocatei lui Mahamedrasulov.

Cea mai dramatică evoluție în confruntarea dintre cele două agenții a fost reîntoarcerea misterioasă și reținerea lui Fedir Khrystenko, un deputat pro-rus fugitiv acuzat de trădare, pe 6 septembrie.

Procuratura Generală a declarat pentru The Kyiv Independent că Khrystenko a sosit voluntar în Ucraina și a fost reținut de SBU.

Conform unor surse din cadrul organelor de aplicare a legii din Ucraina citate de The Kyiv Independent, adjunctul șefului SBU, Oleksandr Poklad, a vizitat Dubai înaintea întoarcerii lui Khrystenko în Ucraina.

Sursele au mai declarat că negocierile pentru întoarcerea secretă a unui fugar din Emiratele Arabe Unite nu ar fi putut fi purtate fără implicarea directă a Biroului Președintelui.

Acuzații de influență rusească

Oficialii SBU care au vorbit cu The Kyiv Independent sub condiția anonimatului au declarat că Khrystenko urmează să depună mărturie într-o serie de cazuri, unele implicând NABU.

SBU a susținut în iulie că Khrystenko a fost în contact cu Mahamedrasulov și un alt detectiv NABU, ceea ce ar sugera legătura lor cu Rusia, potrivit SBU. NABU a negat acuzațiile.

În același timp, acuzații de influență rusească au afectat și Serviciul de Securitate.

Generalul Serhiy Duka, adjunct al șefului unui departament cheie al SBU, care se presupune că a supravegheat represiunea împotriva NABU, se confruntă acum cu acuzații de legături cu Rusia.

Părinții soției lui Duka au primit pașapoarte rusești și au călătorit în Rusia în timpul invaziei pe scară largă, potrivit Centrului de Acțiune Anticorupție.

SBU a numit investigația organizației de monitorizare «părtinitoare» și a declarat că Duka și-a informat angajatorul despre situația rudelor.

Impactul asupra independenței instituțiilor anticorupție

Activiștii și parlamentarii văd cazurile Serviciului de Securitate împotriva angajaților biroului ca parte a încercărilor autorităților de a distruge independența instituțiilor anticorupție.

„Toate acestea au un impact negativ asupra NABU și a capacității sale de a rămâne independent”, a declarat Kaleniuk.

În spatele ușilor închise, Serviciul de Securitate și Biroul Național Anticorupție sunt de acord că confruntarea publică nu aduce beneficii niciunei agenții.

Vorbind sub condiția anonimatului, oficiali din ambele părți dau vina pe Biroul Președintelui pentru evoluțiile actuale.

Conflictul dintre cele două agenții importante din Ucraina continuă să se desfășoare, cu acuzații grave de ambele părți. Rămâne de văzut cum va evolua situația și care vor fi consecințele pe termen lung pentru lupta anticorupție din Ucraina.

Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
