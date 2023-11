Înregistrarea video, publicată de grupul South First Responders pe aplicația de mesagerie Telegram, arată cum doi angajați ai benzinăriei – despre care se crede că ar fi un evreu și un beduin – îi văd pe atacatori apropiindu-se.

Cei doi bărbați sunt văzuți fugind prin intrarea din spate a magazinului benzinăriei, în timp ce militanții Hamas iau cu asalt magazinul și deschid focul.

Last night, new footage was released from October 7, showing a different angle of Hamas Brutality.



this video, from the Magen intersection, shows the moments that the two Israeli employees open the storefront, only to see the invading Hamas terrorists. pic.twitter.com/m3gr4AP1pI