Între cele mai notabile evoluții pe front, consemnate de CNN, se numără atacuri ucrainene cu drone maritime asupra unor nave rusești și un atentat cu mașină-capcană din Luhansk, în care a murit un oficial pro-rus. Ucraina a recunoscut că e responsabilă pentru explozie.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a anunțat că a lovit vineri, 10 noiembrie, două nave rusești de mici dimensiuni în Marea Neagră, în apropiere de raionul Ciornomorske, din Crimeea. Atacul reprezintă cea mai recentă demonstrație a capacității Ucrainei de a lovi ținte rusești din peninsula anexată, notează CNN.

Atacul din Marea Neagră a fost surprins într-o filmare de camerele de bord ale dronelor și a fost publicată de GUR pe platforma X, fostă Twitter.

În imagini, se văd două drone de suprafață care se apropie de navele rusești, iar o explozie puternică se produce la impactul cu navele.

„Ca urmare a unei operațiuni de noapte pe teritoriul Crimeei ocupate temporar, navele mici de debarcare ale Flotei Mării Negre a Federației Ruse au fost avariate”, a scris GUR, în descrierea care însoțește imaginile.

Rusia nu a oferit până acum o reacție oficială cu privire la incident.

Ucraina a fost agresivă în urmărirea țintelor din Crimeea, ca parte a unui efort mai amplu de a lovi centrele rusești de logistică, combustibil, mentenanță și comandă, pentru a le perturba aprovizionarea forțelor ruse din primele linii. Kievul s-a concentrat, de asemenea, pe ruperea dominației Rusiei în apele teritoriale ale Ucrainei din Marea Neagră, mai notează CNN.

Armata rusă desfăşoară de o lună o ofensivă puternică asupra oraşului Avdiivka din estul Ucrainei, timp în care a lansat valuri de atacuri pentru a finaliza asediul. Avdiivka se află la circa 20 de kilometri de orașul Donețk, cucerit de ruși, și este văzut drept punct cheie dacă ucrainenii vor să pornească o contraofensivă pentru eliberarea orașului Donețk.

Kievul a anunțat că se aşteaptă la un al treilea asalt rusesc asupra orașului, dar soldații ucraineni continuă să „își mențină pozițiile și să provoace pierderi majore ocupanților”, potrivit armatei ucrainene.

Vremea capricioasă din ultimele zile i-a făcut pe ruși să renunțe la blindatele cu șenile și să folosească mai multe drone pentru a viza pozițiile ucrainene puternic fortificate și au efectuat mai multe atacuri pe jos folosind infanterie.

Trupele ucrainene sunt bine aşezate acolo în fortificaţii solide amenajate în ultimii nouă ani, de când a avut loc în 2014 primul conflict armat cu separatiştii pro-ruşi din estul Ucrainei. Această linie defensivă de la Avdiivka pare să reziste până acum în fața valurilor de atacuri ruse.

„Suntem încă în picioare. Și vom continua să stăm în picioare. Pentru că Avdiivka nu este doar un teritoriu de pe hartă, ci o parte a Ucrainei, o parte din sufletul ucrainenilor și al Donbasului ucrainean”, a transmis comandantul Oleksandr Tarnavskyi, din cadrul Operațiunii Forțelor Comunale Tavria, pe Telegram

Miercuri, 8 noiembrie, Mihail Filiponenko, deputat și fostul șef al „Miliției Populare” din regiunea Luhansk din estul Ucrainei, ocupată de ruși, a murit după ce mașina în care se afla a explodat.

Incidentul a fost revendicat de GUR, care a spus că a fost o operațiune desfășurată împreună cu partizani pro-ucraineni, în vreme ce autoritățile ruse au lansat o anchetă.

În același timp, Serviciul de informații militare al Ucrainei a emis un avertisment pentru alți oficiali pro-ruși din zonele ocupate.

Mykhailo Filiponenko, a „deputy of the People’s Council of the LPR” and ex-head of the „People’s Militia of the LPR” was eliminated in Luhansk as a result of a car bombing. pic.twitter.com/GSg1PuFG75