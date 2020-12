„Vreau să îți spun, Lynn, îmi pare sincer rău pentru experiența pe care ai trăit-o și pentru toate greutățile pe care le-ai întâmpinat apoi”, a spus Diane Gherson, șefa departamentului de resurse umane din cadrul IBM, în cadrul unui eveniment online la care au participat peste 1.000 de angajați ai companiei și la care a fost invitată și Lynn Conway, potrivit Los Angeles Times.

Datorită curajului tău, exemplului pe care l-ai dat, suntem acum, ca societate, mai buni. Diane Gherson, IBM:

Evenimentul a avut loc pe 14 octombrie tocmai pentru a celebra viața și cariera lui Lynn Conway, un pionier al științei și ingineriei computerizate, cu experiență vastă în acest domeniu, adunată atât la IBM, lider în materie de tehnologie la nivel mondial, cât și la PARC, un centru de cercetare deținut de Xerox Corporation.

„Credeau că așa procedează corect”

Conway și-a început cariera la IBM în 1964, imediat după ce a absolvit Universitatea din Columbia. A făcut parte din echipa care lucra în secret la realizarea celui mai rapid supercomputer din lume. S-a mutat apoi în California, pe partea de inginerie și inovații.

Atunci, Lynn Conway avea 30 de ani, era căsătorită, ca bărbat, și avea două fete. Încă din copilărie s-a confruntat cu probleme privind identitatea de gen, iar viața de familie doar le-a intensificat. În 1968, s-a hotărât să facă tranziția de la corp de bărbat la corp de femeie.

Lynn Conway, în biroul său de la PARC – Xerox Corporation. Foto: Facebook

Conway și-a anunțat superiorii direcți, care au fost înțelegători și chiar au încercat să o sprijine, relatează NY Times, vrând să o lase să-și termine tranziția și apoi să se întoarcă în companie cu o nouă identitate.

Directorul executiv al IBM de atunci, Thomas Watson Jr. (al doilea președinte al IBM, care a preluat firma de la tatăl său), a concediat-o, însă, de teama că ar putea provoca un scandal în spațiul public.

„Credeau că așa procedează corect. Sunt sigură că așa s-a gândit Thomas Watson Jr. Era responsabil pentru o întreagă corporație”, a mărturisit Conway pentru Los Angeles Times.

Și-a creat un website pe care și-a spus povestea

Concedierea de la IBM în mijlocul transformării sale i-a dat lumea peste cap lui Conway și, deși era decisă să recunoască faptul că nu se identifică cu sexul cu care s-a născut, societatea și guvernul o tratau ca pe un inamic. Mai mult, după divorțulde soția sa, asistența socială a amenințat-o pe Conway, încă bărbat atunci, cu un ordin de restricție dacă încearcă să-și vadă copiii, relatează revista Forbes

Încet, și-a reconstruit cariera. A lucrat la Xerox Corporation și la centrul de cercetare din subordinea sa și a pus bazele sistemelor VLSI. A lucrat apoi 15 ani ca profesor la Universitatea din Michigan și s-a pensionat în 1999.

Timp de 30 de ani, Lynn Conway nu a spus nimănui că este femeie trans, cu excepția familiei și prietenilor apropiați. A hotărât să facă asta public în 2000.

A creat un site unde a spus inclusiv motivul pentru care a plecat de la IBM.

„A fost un sentiment puternic de eliberare. Am simțit o oarecare răceală din partea oamenilor, dar nu judec asta pentru că mă așteptam să fie așa. A compensat înschimb faptul că am putut întâlni și interacționa persoane transgender de 20-30 de ani din toată lumea”, a povestit inginera pentru The Lily.

„Altfel ai fi fost tratată astăzi”

Chiar și după ce povestea ei a devenit publică, IBM nu a reacționat. Lynn Conway a devenit însă un model și un exemplu de curaj pentru întreaga comunitate LGBT. Ea însăși a militat tot timpul pentru drepturile minorităților sexuale.

Scuzele companiei IBM către Lynn Conway vin la 52 de ani după ce aceasta a fost concediată și la patru luni de când Curtea Supremă a decis că o persoană nu poate fi concediată pe motiv că e gay sau transgender.

Lynn Conway și soțul său, Charlie. Foto: Facebook

„Altfel ai fi fost tratată astăzi”, i-a spus Diane Gherson, IBM, lui Lynn Conway în cadrul evenimentului online.

IBM a devenit una dintre cele mai „prietenoase” companii cu minoritățile sexuale, care oferă egalitate și incluziune la locul de muncă pentru persoanele LGBT. IBM a fost cotată cu punctaj maxim în ultimii 15 ani, conform indexului de echitate al corporațiilor, alături de companii ca Nestle, Ikea, HP, Facebook, Electronic Arts, Microsoft, Pfizer și Unilever. Firma oferă cursuri și programe speciale pentru toți angajații pe probleme LGBT și acoperă costurile tratamentelor pentru schimbarea de sex a angajaților.

