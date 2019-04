Până acum nu se cunoaște cauza prăbușirii gigantului de oțel, dar unul din martorii tragediei a precizat că vântul bătea destul de tare.

„A fost îngrozitor”, a declarat pentru The Seattle Times Esther Nelson, o cercetătoare în biotehnologie, care lucra într-o clădire din apropiere.

„Vântul bătea cu adevărat puternic”, a spus ea, adăugând că macaraua pare că s-a rupt în două, relatează Digi24

Cele patru persoane au murit înainte ca pompierii să ajungă la faţa locului, a declarat comandantul pompierilor Harold Scoggins.

Trei persoane – inclusiv o mamă şi copilul ei – au fost transportate la spital. A patra persoană rănită a primit îngrijiri la faţa locului iar răniții se află în afara pericolului, a precizat comandantul pompierilor

Macaraua s-a prăbuşit în apropierea intersecţiei Mercer Street cu Fairview Avenue, în apropierea drumului interstatal 5, înainte de ora locală 15.30 (duminică, 1.30, ora României), a precizat comandantul pompierilor.

„Mă gândesc şi mă rog pentru cei ucişi şi răniţi”, a declarat pe Twitter primarul din Seattle Jenny Durkan.

Macaraua era instalată pe un bloc de birouri aflat în construcţie, într-o zonă dens populată.

Breaking: Reports of injuries after a large crane collapsed and crushed several vehicles in downtown Seattle, Washington. pic.twitter.com/QO0xao0TB0

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 27, 2019