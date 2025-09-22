Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Poliția Animalelor Ilfov are doi veterinari

Din octombrie 2020, prin OUG nr. 175, a fost înființată în România Poliția Animalelor, structură în cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene. Există o Poliție a Animalelor și în Ilfov, așadar. Conform unui răspuns primit de ziar de la IPJ Ilfov, în cadrul structurii sunt angajați doi veterinari și cinci polițiști.

Unul dintre „protejații” Danielei, lângă gardul care desparte curtea complexului rezidențial de alte proprietăți

Angajații acestor departamente pot prelua animalele aflate în situație de pericol și le pot plasa, temporar sau definitiv, în grija Consiliului Județean, a cărui datorie este, potrivit legii, să se asigure că are unde adăposti animalele primite în custodie. Animale în situație de pericol înseamnă inclusiv animale sălbatice și animale fără stăpân.

Vilele din câmpul unde sunt aruncați câini

„Nici nu știu dacă să râd sau să plâng”, spune Daniela (n.red. – numele nu este cel real), o tânără care locuiește într-un complex rezidențial din Măgurele. „Azi-dimineață, cineva a aruncat cinci căței, un vecin i-a găsit. Nu se mai termină. Vecinul a sunat la Protecția Animalelor Ilfov. Au venit și au spus că n-au ce să facă cu ei, că n-au adăpost pentru pui. N-au cum să ne ajute, doar cu sterilizările. Au promis că vin într-o săptămână, să sterilizăm trei femele”.

Unul dintre puii aruncați și găsiți de un vecin al Danielei

Vilele duplex din complex sunt așezate în șir și amplasate în câmp. O stradă laterală, cu pietriș, care se desprinde din șoseaua principală, leagă complexul de restul localității. E o zonă de case, cu spații virane, năpădite de boscheți spinoși și presărate cu resturi de materiale de construcții. Gardul din jurul vilelor unde locuiește Daniela este unul parțial. Curtea comună e delimitată de tarlaua unui vecin prin niște stâlpi și ceva plasă de fier.

Ca în orice loc unde urbanizarea a luat-o înaintea civilizației, pe câmpurile dintre noile construcții umblă câini. Lăsați în urmă de oameni care au plecat din zonă, abandonați de localnici sau aruncați de oamenii care trec în zonă special pentru a se debarasa de ei. „Și uite-așa… ”, explică Daniela, „când ne-am mutat aici, am văzut câinii pe câmp. Unii erau deja aici, între timp, au apărut alții”.

„Pe cei mari nu putem să-i prindem, pe cei mici i-am vaccinat”

Împreună cu o vecină, Daniela a început să așeze vase cu apă și să împartă boabe pentru câini. Și, o zi după alta, s-a trezit că are grijă de 15 câini mari („acum 14, că unul a murit”) și 7 câini sub un an („patru i-am dus în curte la tata, mai am trei”).

„Pentru că le dădeam de mâncare, au început să vină după noi. Dar ei erau oricum prin zonă, de mai mult de un an. Pe cei mari nu putem să-i prindem. Cu ajutorul unei asociații, care a plătit serviciile de capturare cu armă cu tranchilizant, am reușit să sterilizăm cinci dintre ei. Pe cei mici i-am vaccinat. Dintre cei cinci găsiți dimineață, trei i-a luat vecinul, a zis că îi duce la o fermă, doi au rămas la mine. Și mai am în spate șase pui și mamele lor”, spune tânăra.

Bătuți cu pietre, cu bețe, cu petarde

Câinii își fac veacul acum în preajma complexului rezidențial. Dacă văd un om venind spre ei, un om necunoscut, se ridică și dispar. „Au fost bătuți cu pietre, cu bețe, alungați de peste tot. Un domn care stă în susul străzii a aruncat în ei cu petarde. Mi-a zis că vrea să-i sperie, să plece de aici, pentru că pe mama lui o deranjează zgomotul. Până la urmă, după ce am discutat cu el, am dat la pace și nu îi mai atacă”.

Gunoaiele aruncate de o parte și alta a drumului, lipsa rețelei de canalizare, lipsa asfaltului – tot atâtea motive să faci petiții și reclamații către autorități. Totuși, locuitorii din zonă reclamă cu folos doar faptul că Daniela și vecina ei hrănesc câinii nimănui prea aproape de casa lor.

Unul dintre câinii mici pripășiți în curtea Danielei s-a ascuns după o prelată

„Avem o relație la distanță cu câinii ăștia. Apă și mâncare, da. Nu stau să-i mângâiem. Dar nici nu mușcă. Aleargă după roți și latră. Nu am auzit să fi mușcat vreun om. Unii dintre vecini sunt împotriva faptului că am obișnuit câinii aici. Ne-au spus să mergem să-i hrănim cât de departe putem, că nu mai vor să-i vadă pe lângă locuințele lor. Se plâng că latră și că se tem să trăiască lângă ei”.

Vizite de la Poliția Locală și de la Poliția Măgurele

Vecinii Danielei, care, cei mai mulți, sunt angajați la Institutul de Fizică, au alertat autoritățile și le-au cerut să rezolve deranjul cu hrănitul câinilor vagabonzi.

Prima oară, au venit cei de la Poliția Locală, afirmă Daniela. „Ne-au spus că trebuie să microcipăm câinii, dacă vrem să-i ținem acolo. Au zis că Primăria Măgurele n-are contract cu vreun adăpost, n-au unde să-i ducă. A doua oară, a venit Poliția poliție. Ne-au chemat să mergem la secție, să dăm o declarație că nu ne împotrivim și suntem de acord să ia câinii. Am refuzat să mergem, pentru că n-am înțeles exact de ce trebuia să dăm o astfel de declarație”.

Unul dintre câinii prigoniți de vecini s-a adăpostit temporar în garajul Danielei

Atmosfera în complexul rezidențial a devenit, desigur, tensionată, după descinderile celor două tipuri de poliție. Daniela și vecina ei aliată au continuat să pună boabe și apă pentru câini. „Nu facem nimic ilegal, ne ocupăm de o problemă pe care ar trebui să o rezolve autoritățile. Vecinii sunt scandalizați. Că ce facem aici, crescătorie de câini? Chiar așa s-au exprimat. Mai sunt și alți oameni care le dau mâncare câinilor străzii pe aici, dar le dau mai puțin și rar. Constant, doar noi”.

„El era unul dintre cei fricoși, foarte cuminte”

Într-o zi de sâmbătă de la începutul lui august, Daniela a observat că unul dintre câinii mari era brusc letargic. „Am crezut la început că e deshidratat, dar apoi nu se mai ridica de jos. El era unul dintre cei fricoși, nu stătea să te apropii la un metru de el. Dacă te apropiai, fugea. Era un câine foarte cuminte, el stătea cu puii, avea grijă de ei. Și în ziua aceea, nu se mai ridica de jos. Încerca să se ridice și nu putea, făcea foarte urât”. Prima reacție a tinerei din Măgurele a fost să ceară ajutorul de la instituțiile despre care știa că se ocupă de astfel de cazuri.

Unul dintre câinii abandonați și-a făcut curaj și asistă la discuția cu echipa Libertatea

„Am sunat la Protecția Animalelor, ne-au spus că ei n-au program sâmbăta. Am sunat și la IPJ Ilfov, ne-au spus că ei nu sunt veterinari. Că nu au cu ce să m-ajute. Doar dacă vreau să investigheze cineva, mă direcționează ei. Dar nu aveam timp atunci de investigație, câinele încă respira și încă aveam speranță. Protecția Animalelor m-a sunat, într-adevăr, luni. Câinele murise. Mi-au spus că trebuie să sun la Poliție. Te dau așa, de la unul la altul. Poliția Animalelor, Protecția Animalelor – cred că e ceva foarte nou, nu sunt organizați”.

Daniela a cerut ajutorul unor prieteni. A împrumutat bani, a luat câinele învelit în pătură și l-a dus la un spital veterinar. „Se uita în gol, nu mai reacționa. Sistemul nervos era deja dus. A murit după mai puțin de o zi. Veterinarul ne-a spus că a fost otrăvit cu antigel. Cu o cantitate mare de antigel. La greutatea lui, avea 15 kilograme, conform fișei, ar fi fost nevoie de cel puțin 75 de mililitri de antigel”.

„Cred că antigelul i-a fost injectat direct”

Antigelul – etilenglicolul, pe numele lui de laborator – este foarte toxic și pentru om, și pentru animale, pentru că duce la deteriorarea ireversibilă a rinichilor, într-un timp scurt de la ingerare. Intervenția după otrăvirea cu antigel trebuie să fie foarte rapidă, în primele trei – cinci ore de la ingestie, cât încă substanța se află în stomac.

„Având în vedere că nu au mai fost și alți câini în situația asta, cred că nu a fost pus antigelul nici în apă, nici peste boabe. Cred că i-a fost injectat direct acestui câine. A fost otrăvit pentru că el stătea prin zonă cel mai mult. La o zi după ce s-a întâmplat, am depus reclamație la Poliție, am primit număr de înregistrare și cam atât”, povestește Daniela.

Timp de două nopți, de teamă că ar putea fi otrăviți și alți câini, tânăra a dormit afară, stând de pază. „Am făcut propriile noastre cercetări, am mers din vecin în vecin. Și un pic de paranoia, știți, că acum e cineva printre noi care umblă cu seringa de antigel, ar putea fi oricine”.

După două săptămâni de la depunerea reclamației, Daniela a fost chemată la Poliția din Măgurele, să dea o declarație.

Încă trei cazuri de otrăvire și un dosar penal

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Biroul pentru Protecția Animalelor, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis, în privința situației la care faceți referire (n.red. – otrăvirea câinelui respectiv din Măgurele), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu”, a răspuns IPJ Ilfov în septembrie la întrebările trimise în scris de ziar, în august.

Două cățelușe fără stăpân și-au adăpostit puii în lemne aruncate pe câmpul de lângă complexul de vile

Între timp, până să fie chemată să dea declarație la poliție, Daniela a trebuit să ducă la veterinar de urgență trei dintre câinii tineri, care dădeau și ei semne de otrăvire. Din fericire, cei trei au supraviețuit. Prietenii Danielei le-au făcut poze cățeilor și încearcă să le găsească adoptatori prin intermediul Facebook. Pentru că locul câinilor nu e în stradă sau pe câmp.

„La începutul anului 2024, Biroul pentru Protecția Animalelor Ilfov avea în instrumentare un număr de 67 de dosare penale aflate în lucru. Iar în decursul anului 2024, au fost înregistrate 47 de dosare penale, în care se efectuează cercetări pentru faptele la care faceți referire (n.red. – cruzimea împotriva animalelor)”, precizează IPJ Ilfov.

Protecția Animalelor Ilfov: „Mereu am găsit soluții”

Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, condusă de Hilde Tudora, susține, în răspunsul pentru ziar, că „spre deosebire de alte județe, în Ilfov sunt mai puține acte de cruzime”.

De asemenea, Direcția afirmă că asigură permanență – „ne deplasăm pe teren, indiferent de oră și zi” și că are contracte cu adăposturi pentru câini, cai și animale sălbatice.

Iată mai jos răspunsul integral:

„Direcția Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Județean Ilfov, are contract încheiat cu Adăpostul Speranța – Fundația Speranța, adăpost autorizat, situat în Popeșt-Leordeni, județul Ilfov, pentru câini. Găsiți absolut toate informațiile legate de activitatea adăpostului pe paginile lor de socializare, dar și pe site-ul: Adăpost Câini București – Adăpostul Speranța Pentru cai, colaborăm cu Adăpostul Steaua Speranței, din Capitală, aflat în subordinea Primăriei Capitalei. Iar pentru animalele sălbatice cu Fundația Visul Luanei. Pentru pisici, din păcate, nu există adăposturi și nici legislație, dar ne mândrim cu faptul că suntem instituția de stat care colaborează cu cele mai multe organizații non-guvernamentale din România și din străinătate. Drept urmare, mereu, am găsit soluții, iar pisicile salvate cu ordin de plasare au fost preluate în custodie de diverse ONG-uri. Până acum, împreună cu Poliția Română – Poliția Ilfov, am salvat peste 200 de animale, în special câini și cai. Spre deosebire de alte județe, în Ilfov sunt mai puține acte de cruzime. Cea mai mare problemă o reprezintă abandonul animalelor. Și pentru că viziunea noastră urmărește 3 pași – sterilizare în masă, adopție, educație – organizăm campanii de sterilizări și microcipări gratuite în tot județul. Având în vedere modul în care acționăm pe teren, în caz de situație de urgență, ne deplasăm pe teren, indiferent de oră și de zi. Pentru că animalele nu suferă de la ora 08:00 la ora 16:00, avem ture de permanență, inclusiv în weekend, neplătite din fonduri publice. În momentul în care lucrezi într-o structură de protecție a animalelor, ai obligația morală să îți pese”.