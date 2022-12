Mădălina, elevă în clasa a VI-a, locuia cu mama ei și tatăl vitreg în Carolina de Nord. Fata a fost văzută ultima oară la casa ei din Cornelius, la aproximativ 32 km nord de Charlotte, pe 23 noiembrie, la ora 22.00.

Mama fetei, Diana Cojocari, susține că Mădălina a intrat atunci în camera ei să se culce, iar a doua zi nu a mai găsit-o.

Marți, Biroul Federal de Investigații (FBI) a publicat o înregistrare video cu Mădălina, datând din 21 noiembrie, care arată ultimul loc public unde a fost surprinsă acesteia înainte să dispară.

Videoclipul o arată pe copilă purtând un tricou şi un rucsac, aranjându-şi colierul şi părul în timp ce coboară din autobuzul şcolar.

„Este cea mai recentă confirmare independentă pe care o au anchetatorii cu momentului în care Mădălina ar fi fost văzută ultima dată. Ea a coborât din autobuz pe 21.11.22, la ora 16:59. Căutăm martori suplimentari din afara familiei pentru a restrânge cronologia exactă a momentului în care a dispărut”, a anunţat FBI Charlotte, într-o postate pe Twitter.

This is the last time investigators have independent confirmation of when Madalina was last seen. She got off the bus on 11-21-22, at 4:59 p.m. We are seeking additional witnesses outside of the family to narrow down the exact timeline of when she disappeared. #FindMadalina pic.twitter.com/dkStKHmjjB