Acum, Mădălina Crețan a făcut declarații despre cum a trecut prin acele momente grele și cine i-a fost alături. Potrivit mărturisirilor făcute de ea în emisiunea „În oglindă”, șocul a fost atât de mare pentru ea, încât nu s-a putut ocupa nici măcar de funeraliile soțului ei.

Mădălina Crețan nu s-a ocupat de înmormântarea lui Nosfe

„Nu m-am ocupat de înmormântare. S-a ocupat Luca, colegul lor de trupă, cu mama, cu unchiul lui Darius, cred că și tatăl lui. Nici măcar nu veneau la mine să-mi ceară părerea vizavi de ceva. Nici măcar telefoanele nu le-am avut. A fost nevoie de calmante pentru mine în zilele alea, de vitamine. Nu mâncam, doar beam ceaiuri că mi se puneau în față (…)

Îmi este foarte greu să spun despre mine că sunt puternică. Știu că sunt foarte ambițioasă și foarte luptătoare. În absolut orice”, a declarat Mădălina Crețan la Kanal D2.

Moartea soțului devenise subiect de primă pagină și, în ciuda mediatizării agresive, Mădălina Crețan a explicat de ce nu a impus reguli stricte la înmormântarea soțului ei. „Motivul pentru care noi am decis să facem acest lucru public a fost pentru fanii lui, pentru oamenii care i-au îndrăgit muzica, cei care l-au cunoscut și l-au iubit.

„A însemnat mult mai mult pentru ei decât un simplu cântăreț”

Pentru oamenii care îi trimiteau mesaje atunci când erau pe patul de spital, în preajma unei transfuzii de celule stem. Sau treceau prin alte clipe grele, medical vorbind. Pentru băieții care n-au avut tați și i-au cerut lui un sfat. Și atunci mi s-a părut corect pentru acești oameni ca ei să-și poată lua rămas bun într-o oarecare măsură de la acest om care a însemnat mult mai mult pentru ei decât un simplu cântăreț pe o scenă”, a mai declarat ea

Cum se înțelegea Nosfe cu fiica lui, Iris

Vestea că Nosfe s-a stins din viață a luat prin surprindere atât familia, cât și fanii artistului, cu atât mai mult cu cât acesta avea un stil de viață sănătos și făcea sport. El a lăsat în urmă o soție îndurerată și o fetiță, pe Iris. „Ei doi au avut o relație extraordinară și atunci Iris a trecut și ea prin foarte multe etape. (…)

Am avut nevoie și în ceea ce o privește pe ea de suportul unui psiholog… Am avut nevoie de patru luni de terapie cu Iris, săptămânal, … pentru că la vârsta asta e foarte sensibilă situația; ea s-a închis în prima faza foarte tare, a ales cumva să îl elimine pe tatăl ei din viața ei, își închisese amintirile, lucrurile pe care le trăisem împreună. Eram doar eu cu ea. A fost foarte dificil”, a mai mărturisit Mădălina Crețan.

Mădălina Crețan a ajuns la psiholog după moartea soțului ei

Văduva artistului a povestit că și ea a avut nevoie de suport psihologic pentru a accepta ceea ce s-a întâmplat în fatidică seară a morții soțului său. „Eu am crezut că este o cădere de calciu, nu m-am gândit nicio secundă la un infarct. (…) Este foarte adevărat că am trăit un blocaj, un șoc, pentru că nu am putut să plâng decât după niște ore”, a povestit Mădălina Crețan.

În aceeași emisiune ea a vorbit și despre o altă perioadă grea pentru ea și pentru soțul ei, când s-au luptat cu neajunsurile și depresia. „Ne-a fost greu din cauza problemelor financiare care s-au generat în urma acestei pandemii… Artiștii underground trăiesc foarte mult din concerte. Acestea fiind tăiate definitiv, aceea a fost perioada cea mai grea pentru noi, pentru că a venit la pachet cu foarte multe griji; de la a plăti rata la casă, de la a repara mașina care se strică pentru că e veche, de la a plăti pentru Iris gimnastica sau alte lucruri…

Am început să fac traduceri de acasă ca să mă ocup și de Iris în paralel. Ne-a ajutat foarte mult mama. Ea trăind în continuare la Giurgiu și fiind un oraș micuț, a avut grijă cumva să existe tot ce ne trebuie în frigider. Partea asta a hranei ne-a scutit de niște cheltuieli. Am văzut semne de depresie. Și eu am trecut prin ele, nu doar el. Poate dacă nu am fi avut un copil am fi fost un pic mai inconștienți sau nepăsători. Dar în momentul în care ai un copil care are nevoi, responsabilitatea care este pe umerii tăi e mult mai mare. Amândoi am avut momente de depresie”, a mai declarat Mădălina Crețan.

