Fumul de la aceste incendii se deplasează pe sute de kilometri deasupra teritoriului SUA, în zonele din Atlanticul mijlociu, prin nord-est şi părţi ale Marilor Lacuri, precizează sursa citată.

Astfel, cea mai severă deteriorare a calităţii aerului afectează zona de la nordul Atlanticului mijlociu până la areale din statul New York şi vestul regiunii New England, inclusiv coridorul New York City – Washington DC.

Calitatea aerului în aceste zone se află în categoriile de risc ridicat, variind de la „nesănătos” la „foarte nesănătos” şi „periculos”, potrivit www.airnow.gov.

Este recomandată evitarea călătoriilor în aer liber în ariile afectate de valul de particule de cenuşă şi de elementele nocive cauzate de incendiile respective. Informaţii actualizate despre evoluţia norului de suspensie pot fi accesate pe pagina dedicată: www.airnow.gov/national-maps/.

Autorităţile americane îndeamnă cetăţenii să evite, pe cât posibil, călătoriile în zonele afectate, iar în cazul necesităţii acestor călătorii să utilizeze masca de protecţie atunci când se află în spaţiul exterior.

Au fost înregistrate numeroase întârzieri şi anulări ale curselor aeriene, astfel că autoritățile americane îndeamnă călătorii să mențină legătura cu companiile aeriene, mai ales dacă au zboruri către New York, Newark, Baltimore, Dulles – Washington DC.

De asemenea, sunt puse la dispoziție site-ul oficial al Departamentului de Transporturi american: www.transportation.gov, precum şi www.transportation.gov.

Cetăţenii români pot solicita informaţii şi asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Washington: +1 (202) 332-2392, +1 (202) 332-2935, +1 (202) 332-4858, ale Consulatului General al României la New York: +1 (212) 682-9120; +1 (212) 682-9121 şi ale Consulatului General al României la Chicago: +1 (312) 573-1315, +1 (312) 573-1181, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanenţă ale:

Ambasadei României la Washington, DC: +1 (202) 420-8350

Consulatului General al României la New York: +1 (917) 679-9874

Consulatul General al României la Chicago +1 (312) 307-2923.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: washington.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”.

