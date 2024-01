„MAE a luat notă cu maximă îngrijorare de recentele acuzații grave privind presupusa implicare a unor membri ai personalului Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații din Palestina în Orientul Apropiat – UNRWA – în atacurile teroriste ale Hamas împotriva Israelului, de la 7 octombrie 2023. Aceste acuzații trebuie să facă obiectul unor investigaţii imediate și aprofundate ale ONU. (…) Până la finalizarea investigației, MAE nu va lansa proceduri pentru noi contribuții voluntare către UNRWA”, a anunțat instituția astăzi.

No new RO voluntary contribution to #UNRWA until the investigation is finalised. Romania continues to prioritise the needs of t/ Palestinian civilians, especially those affected by the conflict in Gaza. RO coordinates closely with EU & Int'l partners.