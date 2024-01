„Suntem extrem de tulburați de acuzaţiile grave de implicare a personalului UNRWA în atacul terorist din 7 octombrie împotriva Israelului. Acestea impun o anchetă rapidă şi amănunţită. Salutăm angajamentul secretarului general pentru o acţiune categorică. Vom urmări îndeaproape evoluţiile şi vom acţiona în consecinţă”, a transmis MAE, într-un mesaj publicat pe X.

We are extremely troubled by the grave allegations of @UNRWA staff involvement in Oct. 7 terrorist attack against Israel. They require a swift & thorough investigation. Welcome @UN SGs pledge for decisive action. We will follow developments closely & act accordingly.