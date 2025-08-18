Conform datelor furnizate de platforma Bridge to Information și analizate de Ziarul Financiar, piața de second-hand a înregistrat o creștere semnificativă. Aceste cifre se bazează pe companiile care au declarat codul CAEN 4779 – comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie.

În realitate, dimensiunea pieței este mult mai mare.

Multe companii din domeniu folosesc alte coduri CAEN, cum ar fi 4771 – vânzarea cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte. Acest lucru sugerează că piața reală ar putea fi considerabil mai mare decât cifrele oficiale.

Tendințe globale sunt reflectate și pe piața din România.

La nivel mondial, produsele second-hand reprezintă deja 10% din piața de modă, conform unui raport ThredUp.

Aplicând această proporție la piața românească de modă, estimată la 5-6 miliarde de euro anual, rezultă că vânzările de produse second-hand ar putea atinge 500-600 milioane de euro.

În trecut, magazine la mâna a doua erau asociate cu persoanele cu posibilități financiare limitate.

Astăzi, ele au devenit populare, în special în rândul tinerilor.

„Mai bine de 40% dintre reprezentanţii generaţiilor Z şi millennials cumpără bunuri second-hand o dată la câteva luni”, potrivit sursei citate.

Prima regulă de urmat atunci când cumperi articole la mâna a doua, indiferent de brand, de tip de articol de îmbrăcăminte ori de țesătură, este să le speli.

Tendința ascendentă a pieței second-hand din România urmează modelul din Occident, unde acest segment devine tot mai vizibil și important.

