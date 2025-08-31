O rută ingenioasă

Această lovitură, prin simplitatea și brutalitatea sa, este o reîntoarcere la o formă „primitivă” de criminalitate, bazată pe forță brută, viteză și element surpriză.

Hoții au demonstrat o cunoaștere detaliată a zonei, ajungând în magazin printr-o rută ingenioasă. Au intrat prin strada vecină, Via Sassetti, în clădirea alăturată, fără să forțeze ușa exterioară.

Apoi au spart ușa din holul de intrare care duce la pivnițe și o ușă mică de legătură cu magazinul Dior.

Aceasta este o tehnică clasică de spargere, foarte răspândită în Italia, care implică forțarea rapidă a unei intrări (de obicei o vitrină sau o ușă) prin lovire cu un vehicul (mașină, furgonetă) sau cu un obiect greu (berbec, ciocan mare).

Scopul este de a crea o „gaură” suficient de mare pentru a permite accesul rapid și furtul de bunuri, urmat de o fugă la fel de rapidă.

Paguba, aproximativ 200.000 de euro

Florența este un oraș al artei, istoriei și, de asemenea, al luxului. Faptul că jaful a avut loc într-o zonă centrală și prestigioasă (Via degli Strozzi și Via Sassetti, lângă Piazza della Repubblica) subliniază îndrăzneala infractorilor. Aceste zone sunt de obicei bine supravegheate și aglomerate.

Metoda hoților de a pătrunde în magazin arată că ei cunoșteau bine clădirea și știau exact cum să intre fără a trezi suspiciuni și apoi să acceseze pivnițele, unde au găsit pasajul către Dior.

Odată intrați magazin, l-au răscolit, luând genți, haine, eșarfe și alte articole de lux. Estimarea aproximativă, încă parțială, este de 200.000 de euro.

Putea fi o pradă și mai bogată, dacă intrarea hoților nu ar fi declanșat alarma antiefracție, activând sistemul de fum din interior. În acel moment, răufăcătorii au fost forțați să fugă, folosind aceeași rută- prin pivnițele clădirii adiacente.

Mai mulți suspecți

Agenții de pază, suspicioși din cauza fumului care ieșea din magazin, crezând că este un incendiu, au sunat la pompieri. Aceștia au sosit în Via degli Strozzi la ora 02:50 dimineața și și-au dat seama imediat că generatoarele de fum ale sistemului antifurt fuseseră activate.

Poliția suspectează că mai multe persoane au fost implicate în această spargere, inclusiv paznici postați la colțuri pentru a avertiza în caz de pericol.

Autoritățile analizează imaginile de la camerele de supraveghere publice pentru a reconstitui rutele de fugă ale infractorilor.

