Magazinul Kaufland din Curtea de Argeș, unde a fost filmat un șoarece prin galantare, la începutul acestei săptămâni, a primit două amenzi. Autoritățile s-au autosesizat și au cerut efectuarea de controale, după ce rozătoarea a mișunat nestingherită printre bucățile de carne.

Oficiul pentru Protecția Consumatorului Argeș a aplicat o primă amendă, în valoare de 20.000 de lei.

Mai mult, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor Argeș (DSVSA) a amendat Kaufland cu 9.000 de lei și au dispus confiscarea a 9,8 kg de carne de vită, 47,1 kg carne de porc și 31,6 preparate din carne, conform digi24.ro. Totodată, a fost efectuată o dezinfectare a vitrinei și au fost prelevate probe pentru a verifica dacă magazinul respectă normele de igienă.

După ce imaginile cu șoarecele din magazinul Kaufland din Curtea de Argeș au fost distribuite de mii de oameni pe Internet, compania a publicat un comunicat prin care a anunțat că va lua măsuri pentru deratizare și restabilirea normelor de igienă.

„Ne cerem scuze clienților pentru incidentul regretabil din Curtea de Argeș. Am retras imediat toate produsele din vitrină pentru distrugere, am restabilit condițiile igienico-sanitare necesare desfășurării activității și, în același timp, am solicitat o intervenție urgentă a firmei cu care colaborăm pentru deratizare. Precizăm că lunar au loc proceduri pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție în toate magazinele noastre, derulate prin intermediul unor companii specializate. Ultima intervenție de acest tip a avut loc în urmă cu numai 5 zile în magazinul din Curtea de Argeș și nu au fost găsite deficiențe. Vă asigurăm că tratăm cu maximă seriozitate incidentul și, suplimentar, pentru a ne asigura prin toate mijloacele că cele mai înalte standarde igienico-sanitare sunt respectate, vom relua școlarizarea angajaților din acel magazin”, a transmis Kaufland.