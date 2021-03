Magda Vasiliu trece prin momente delicate. Fiul fostei prezentatoare de la Prima TV și-a fracturat un picior și a fost operat: "Va urma recuperarea"

La doar 7 ani, fiul Magdei Vasiliu a fost diagnosticat cu cancer osos. Băiețul are deja 11 ani acum și trăiește în Italia, cu familia. Acolo a făcut chimioterapie, acolo merge la școală.

Magda Vasiliu a povestit un episod dureros pe care îl trăiește acum. Băiețelul a căzut de pe bicicletă, și-a fracturat un picior și a fost operat de urgență.

„Mami, am căzut cu bicicleta, nu-mi mai pot mișca piciorul drept. Vino!” Și m-am dus la casa vecinilor, acolo unde Vlad plecase cu doar o jumătate de ora mai devreme. L am găsit pe jos, cu piciorul drept îndoit în mod nefiresc. Același picior la care are proteză. Nu știu când am sunat la salvare și nu-mi aduc aminte ce le am spus exact. Știu doar că în cinci minute au fost acolo, l au suit pe targă și am plecat spre spitalul din Viterbo. Acolo ne așteptau deja.. I-au făcut un test covid, apoi l-au adormit și l-au trimis la radiografie. Rezultatul: fractură de femur. La același picior…Mi se părea ireal. N-avea cum să fie așa. O doctoriță îmi spune: „Aranjăm acum transferul la Roma, la Bambino Gesu. Având în vedere istoricul lui medical e cel mai bine așa.”

Și atunci mi-a venit în cap ideea cruntă că fractură lui Vlad ar putea fi una patologică. Că boală s-a întors. Că d-aia se grăbesc să ne trimită la Roma. Am completat mecanic toate documentele posibile…A venit elicopterul și chiar dacă mi era frică de muream de ideea de elicopter, de zbor, m-am așezat cuminte unde mi-au spus și am numărat minutele până la aterizare. 13, în total până la Roma. De aici, cu altă ambulanță, la spital…A intrat în sala, unde i-au făcut o intervenție premergătoare celei care a avut loc joi…Eram singură, la 3 dimineață în sala de așteptare de lângă blocul operator, sperând să fie bine…Atunci abia am realizat că plecasem în trening, fără ochelari, că n-aveam nicio haina de schimb, că mai aveam 9 la sută baterie, fără încărcător. Lăsasem tv-ul aprins, luminile la fel, animalele nemâncate, totul descuiat…Au urmat două zile oribile, însă joi, după operație, același medic care l-a operat și acum patru ani, a ieșit din sala și mi a spus că e totul ok. Că fractura a fost urâtă, dar că n-are legătură cu boală, nu e o fractură patologică, ci una traumatică. Și să stau liniștită.”, a declarat fosta prezentatoare pe Facebook.

Magda Vasiliu s-a temut pentru viața fiului care s-a accidentat chiar la piciorul la care poartă proteză.

Magda Vasiliu și fiul sunt încă în spital

Mama și fiul sunt încă în spital, așteaptă externarea. Aceasta a adăugat că sigur va urma o perioadă de recuperare, o perioadă dificilă, dar sigur vor face față.

„Acum așteptăm externarea pentru că evoluția lui Vlad e bună…Cam asta am făcut în ultima săptămâna…Bine măcar că s a făcut primăvară. Și că există oameni fără de care nu m aș fi descurcat zilele astea. Camelia Bordea, de exemplu…Vor urmă recuperarea, fizioterapia probabil…dar astea nu mă sperie nici pe mine, nici pe Vlad…Ne întoarcem la lacul nostru, la pisici, la căței..Vlad însă deja mi a spus: ” când o să pot, o să merg din nou cu bicicletă. Da’ mai ușor, așa…”, a mai spus ea.

