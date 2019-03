„Azi sunt din nou cu Vlad la spital. Am fost și săptămâna trecută. Controale, tratamente, investigații și analize….După mai bine de un an de când au modificat legea cu concediile medicale, eu tot nu înțeleg de ce trebuie să mă chinui să obtin, luna de luna, niste hârtii pentru concediul medical… Copilul meu este un copil oncologic, exista un certificat dat de spitalul din Roma în care se spune clar că e luat în evidență departamentului de onco hematoligie, ca are de făcut în continuare analize, teste specifice în următoarele ” cel puțin 6 luni” … Pe de altă parte, pe lângă faptul că e oncologic, è și un copil cu handicap locomotor permanent. E un copil care are certificat de handicap. Are o endoproteza în loc de gleznă, are oasele gambei amputate…. În textul legii spune clar ca în cazul copiilor cu handicap și /sau cu afecțiuni grave, parintele are dreptul la concediu medical până când copilul ăla face 16 ani. Dacă face. Luna de luna, un medic din Romania, dna dr. DRAGOMIR de la Fundeni, cere să i fie aduse acte medicale pentru a elibera luna de lună amărâtul ăla de concediu. Actele trimise sunt luna de luna aceleași, în sensul că spitalul din Roma are niste formulare tip… Într-o luna dna doctor DRAGOMIR le accepta, în altă lună, e greu, nu mai sunt bune…. Vreau și eu să mi spuna cineva din țara aia numita România, unde, cine și când îmi va elibera un concediu medical pe o perioada decentă, cu mențiunea că lui Vlad nu i mai creste alta glezna, nici alta tibie… Si nici riscul de recidiva nu dispare prea curând…Oricine știe că cel puțin 5 ani de la debutul bolii, pacientul cu cancer e cu securea deasupra capului…. Un responsabil care le știe pe toate, să-mi explice…. Că de sunat m-au sunat toți acum doi ani, au discutat la tv, au promis, au vorbit in sedinte de guvern, s-au laudat ca au schimbat legea… Si? Nimic. Prietena mea, Nichi, alearga luna de luna pentru un concediu garantat de lege…nu mai spun ce îi e dat să auda…

„Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav

Acest concediu se acordă pentru copilul bolnav în vârstă de cel mult 7 ani, în cazul copilului cu handicap acesta se extinde până la vârsta de 18 ani.

Pentru copii cu afecțiuni grave concendiul de îngrijire se poate lua până la vârtsa de 16 ani, cunatumul indemnizației este de 85%.”

Cam asa suna legea”, este mesajul trist transmis de Magda Vasiliu, care în urmă cu doi ani dezvăluia că fiul ei este bolnav de cancer.

