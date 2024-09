Cu o carieră de peste opt decenii, Dame Maggie Smith a fost cunoscută pentru firea ei ageră atât pe ecran, cât și în afara lui. În filmele „Harry Potter”, ea a interpretat-o pe acerba profesoară Minerva McGonagall, faimoasă pentru pălăria ei de vrăjitoare și pentru felul sever în care se purta cu tinerii vrăjitori de la Hogwarts.

Daniel Radcliffe despre Maggie Smith: „Mă voi considera întotdeauna uimitor de norocos că am putut lucra cu ea”

Adresându-i un omagiu, Daniel Radcliffe, care l-a interpretat pe Harry Potter, a spus: „Era un intelect feroce, avea o limbă glorios de ascuțită, putea intimida și fermeca în aceeași clipă și era, așa cum toată lumea vă va spune, extrem de amuzantă.

Mă voi considera întotdeauna uimitor de norocos că am putut lucra cu ea și că am petrecut timp în jurul ei pe platou. Cuvântul legendă este folosit în exces, dar dacă se aplică la cineva din industria noastră, atunci se aplică la ea. Mulțumesc Maggie”.

Actrița Emma Watson a spus despre Maggie Smith că a fost „reală, onestă și amuzantă”. „Maggie, există o mulțime de profesori bărbați și, pentru Dumnezeu, tu te-ai descurcat de minune”.

În serialul ITV „Downton Abbey”, Dame Maggie Smith a interpretat-o pe Violet Crawley, contesa Dowager de Grantham de-a lungul celor șase seri ale serialului. În restul carierei sale, a câștigat două Premii Oscar – pentru „The Prime of Miss Jean Brodie” în 1970 și „California Suite” în 1979. A avut alte patru nominalizări și a primit șapte Premii Bafta.

Într-o declarație, Regele Charles și Regina Camilla au spus: „În timp ce se trage cortina peste o comoară națională, ne alăturăm tuturor celor din întreaga lume în amintirea cu cea mai mare admirație și afecțiune a numeroaselor sale performanțe extraordinare, precum și a căldurii și spiritului ei care au strălucit atât pe scenă, cât și în afara ei”.

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a fost de acord că Dame Maggie Smith a fost „o adevărată comoară națională a cărei operă va fi prețuită pentru generațiile viitoare”.

Cine a fost Dame Maggie Smith

Maggie Smith s-a născut Margaret Natalie Smith pe 28 decembrie 1934, în Ilford, Anglia. Când avea 4 ani, familia ei, inclusiv frații ei gemeni mai mari, Alistair și Ian, s-au mutat la Oxford, unde tatăl lui Smith lucra ca patolog în domeniul sănătății publice la universitate. Smith a urmat cursurile liceului Oxford High School până la vârsta de 16 ani, când a plecat să studieze actoria la Oxford Playhouse, potrivit huffpost.com.

De-a lungul carierei de peste 60 de ani, Maggie Smith a jucat în mai mult de 80 de filme și seriale TV și a apărut în zeci de piese de teatru, inclusiv patru pe Broadway. Smith a jucat în filme precum „Othello” (1965), „The Prime of Miss Jean Brodie” (1969), „Clash of the Titans” (1981), „The Secret Garden” (1993), „Gosford Park” (2001), „The Best Exotic Marigold Hotel” (2012) și „The Lady in the Van” (2015).

