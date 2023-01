Împușcăturile au avut loc după ora locală 22.00 (06.00 GMT), în jurul unei zone din Monterey Park în care se desfășura un festival în cadrul căruia era sărbătorit Anul Nou chinezesc.

Zeci de mii de persoane participaseră la festival, mai devreme în cursul zilei.

Autoritățile americane nu au oferit prea multe detalii despre incident, nici despre numărul de persoane care au fost împușcate. Comunicațiile interne ale poliției au indicat câteva victime, dar nu se cunoaște la acest moment câți oameni au fost răniți sau dacă au existat și decese.

