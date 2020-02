De Bobi Neacșu,

În ultima lună, trei angajați ai Spitalului Județean de Urgență Vaslui au fost găsiți de paznicii instituției având asupra lor, la ieșirea din tură, produse sanitare și chiar alimente din cele servite bolnavilor.

Conducerea spitalului a dispus cercetarea disciplinară a angajaților și sancționarea acestora cu tăierea a 5% din salariu, scrie RADOR.

Pacienții Spitalului Județean de Urgență Vaslui s-au plâns că au fost nevoiţi să își cumpere singuri anumite medicamente.

