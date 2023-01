Universitatea Babeș Bolyai (UBB) a decis, pe 11 ianuarie, că ministrul de interne, Lucian Bode, a plagiat în lucrarea sa de doctorat, iar verdictul a prins PNL fără o strategie bine definită, susțin surse din conducerea partidului.

Bode a hotărât să nu demisioneze, ci să atace în instanță Universitatea, potrivit unui anunț postat în aceeași zi pe pagina sa de Facebook. Tot de atunci liberalii nu mai vorbesc oficial despre scandalul de plagiat, dar în interior e agitație, spun sursele PNL.

„Penibilă situație. L-a băgat și pe Ciucă în belea, asta vorbește tot partidul. Ciucă avea oricum altă speță, lui nu i-a dat universitatea un verdict. Lumea nu mai știe ce a făcut fiecare, îl consideră și pe Ciucă la fel de vinovat”, dezvăluie un lider din conducerea PNL.

Premierul a reușit să blocheze în instanță un verdict în cazul lucrării sale de doctorat, după ce o analiză a jurnalistei Emilia Șercan a prezentat mai multe pagini plagiate.

Lider PNL: „Cine credeți că îl apără pe Bode?”

Chiar dacă liberalii nu vor să o recunoască în mod public, pe surse, aceștia admit că scandalul de plagiat afectează imaginea partidului. În interiorul PNL se vorbește, potrivit surselor citate, că premierul Ciucă îl protejează pe Bode pentru că se simte și el „vinovat că e acuzat de plagiat”.

„Credeți că dacă Nicolae Ciucă va spune în fața partidului că dorește să demisioneze Bode, va sări cineva un milimetru în apărarea lui Bode? Nu există așa ceva”, este opinia unui membru al conducerii PNL.

În lipsa unei ședințe a Biroului Politic al PNL, pe care Nicolae Ciucă sau Lucian Bode nu au convocat-o încă în acest an, liberalii așteaptă un mesaj de la Cotroceni, susțin sursele amintite.

„Toți vor să vină o decizie de la Cotroceni, să spună Iohannis. Dar puțini știu acum ce vrea Iohannis. Dacă Bode rămâne sau pleacă, nu va decide partidul”, subliniază starea de fapt din PNL un membru al conducerii.

Președintele nu a avut vreo reacție după verdictul Universității Babeș Bolyai din Cluj în cazul lucrării de doctorat a lui Bode.

„Îi putem suspecta pe Boc, Motreanu sau Bolojan că le convine să se ducă în cap Ciucă. Toți așteaptă să își rupă gâtul premierul, care se vrea și candidat la prezidențiale. Culmea, le iese fără să facă nimic. Ciucă nu are instinct de conservare. Sunt convins că se bucură mulți de prostia asta, e o prostie să nu te delimitezi de Bode”, spune un lider PNL de organizație.

Chiar dacă a chemat mai mulți lideri de organizație joi, 12 ianuarie, la sediul din Modrogan, Nicolae Ciucă nu le-a cerut opinia despre ce ar trebui să facă în cazul Bode. Printre cei chemați la partid s-a numărat și Ilie Bolojan, dar discuțiile s-au concentrat pe proiectele locale, potrivit surselor Libertatea din PNL.

Sighiartău și alți vicepreședinți vor o ședință a BPN al PNL

La finalul săptămânii trecute, mai mulți lideri PNL s-au întâlnit la Satu Mare pentru a discuta despre viitorul PNL. Printre ei, Robert Sighiartău, de la Bistrița-Năsăud, sau Alin Nica, din Timiș.

La finalul întâlnirii informale, ei au postat pe grupul intern al Biroului Permanent al PNL solicitarea de a se convoca o ședință. Ei și-a motivat gestul prin faptul că trebuie să se discute despre strategia pe care partidul o va avea pentru alegerile din 2024.

„Nu vrem să cerem demisia lui Bode. Nu afectează, deocamdată, imaginea partidului într-un mod în care nu poate fi remediată. Vrem organizarea unei ședințe a PNL pentru a discuta despre 2024 și să discutăm chestiunile la ordinea zilei din punct de vedere politic și organizatoric”, a declarat pentru Libertatea Alin Nica, vicepreședinte PNL.

Cu toate acestea, până la publicarea materialului, Nicolae Ciucă și Lucian Bode nu le-au dat niciun răspuns colegilor de partid.

Miza funcției de secretar general al PNL

O eventuală demisie din funcția de ministru de interne, l-ar scoate pe acesta și din poziția de secretar general al PNL, spun surse din partid.

„Nu își poate da demisia doar de la minister și să rămână secretar general, pentru că atunci înseamnă că PNL are criterii de integritate mai scăzute decât are Guvernul. Nu ar fi ok pentru partid, iar demisia din ambele funcții îl scoate din joc”, subliniază un alt lider de organizație județeană.

Plecarea lui Bode din funcția de secretar general al lăsa un loc liber în echipa de conducere, mai ales că secretarul general reprezintă o funcție-cheie în perspectiva alegerilor parlamentare din 2024. Secretarul general are un cuvânt greu de spus în alcătuirea listelor pentru alegerile locale, europarlamentare și parlamentare.

Lucian Bode a fost ales în poziția de secretar general al PNL nu într-un Congres, ci la Consiliul Național din mai 2022. El l-a înlocuit în această funcție pe Dan Vîlceanu, cel care câștigase postul la Congresul din 25 septembrie 2021.

