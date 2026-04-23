Depresie post-partum și suzeta roșie pe asfalt

Noapte de groază în Catanzaro, regiunea Calabria, Italia. Pe Via Zanotti Bianco, o femeie a decis să-și pună capăt vieții sărind de la balconul apartamentului ei de la etajul trei, trăgându-și după ea și cei trei copii mici. Anna Democrito, în vârstă de 46 de ani, și-a luat în brațe fetița de 6 ani, fiul de 4 ani și bebelușul de doar 4 luni, apoi a sărit.

O cădere terifiantă care nu a lăsat nicio scăpare pentru femeie, băiețel și bebeluș, care au murit pe loc la impactul cu asflatul. O suzetă roșie, probabil a celui mai mic dintre copilași, a rămas pe caldarâm, dovadă a nenorocirii. Doar copila de 6 ani a supraviețuit, dar se află în stare foarte gravă, internată la Terapie Intensivă, după o intervenție chirurgicală.

Anna Democrito lucra ca angajată la centrul pentru vârstnici „Monsignor Apa”, iar cei care o cunoșteau o descriu ca fiind liniștită, rezervată și profund religioasă.

Conform relatărilor, femeia suferise anterior de tulburări psihiatrice, care au fost recent agravate de depresia post-partum în urma nașterii celui mai mic copil al ei, în decembrie. Potrivit apropiaților, Anna ar fi refuzat să urmeze tratamente sau să ceară ajutor specializat.

Motivul ar fi fost teama că autoritățile i-ar putea lua copiii dacă ar recunoaște că are probleme. Nu existau însă sesizări oficiale către serviciile sociale, iar familia nu era în evidența acestora.

Momentul tragediei și reacția soțului

Soțul femeii se afla în locuință în momentul tragediei. Acesta dormea într-o altă cameră și nu ar fi realizat ce se întâmplă până când a auzit zgomote din curte.

După ce a ieșit pe balcon și a văzut ce s-a întâmplat, a coborât imediat în stradă.

Potrivit martorilor citați de presa locală, bărbatul a încercat să-și resusciteze soția și copiii până la sosirea echipajelor medicale.

Poliția și echipele criminalistice au analizat locuința familiei timp de mai multe ore. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unui omor urmat de sinucidere, însă continuă verificările pentru a exclude orice alt scenariu. Sunt analizate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Conform primelor informații, femeia ar fi aruncat mai întâi copiii, după care s-ar fi aruncat și ea. La sosirea echipajelor de intervenție, Anna avea un rozariu în mână.

Preot: „Avea mereu această teamă pentru copii”

Viața femeii era împărțită între muncă, familie și biserică. Ea frecventa parohia din cartier, mai ales înainte de căsătorie, iar după ultima naștere a revenit mai des la slujbe.

„Venea des aici, mai ales înainte să se căsătorească. Avea mereu această teamă pentru copii. Eu o sfătuiam să ceară ajutor, să se lase ajutată, dar rămânea blocată în frica ei”, a declarat preotul paroh, don Vincenzo, pentru presa italiană.

„Tragediile de o astfel de amploare nu se întâmplă niciodată brusc, ci își au adesea rădăcinile într-o suferință care nu este întotdeauna vizibilă. De aceea, credem că un angajament comun și concret este esențial”, au transmis reprezentanții Ordinului Psihologilor din Calabria.

Președintele regiunii, Roberto Occhiuto, a vorbit despre „o tragedie imensă care ne lasă uimiți și profund zdruncinați”, în timp ce Arhiepiscopul Mitropolit de Catanzaro-Squillace, Monseniorul Claudio Maniago, a cerut „recunoașterea durerii ascunse care locuiește în atâtea vieți și construirea de comunități capabile să asculte, să sprijine și să iubească”.

Primarul orașului Catanzaro, Nicola Fiorita, pe lângă faptul că „și-a garantat apropierea de ceea ce a mai rămas din această familie”, a anunțat o zi de doliu în ziua înmormântării, a cărei dată nu a fost încă stabilită.

În urmă cu mai mulți ani, o româncă și-a pus capăt zilelor, la șase luni după ce a născut o fetiță. Femeia, în vârstă de 40 de ani, ar fi suferit din cauza depresiei postnatale.

