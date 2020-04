De Mihai Toma,

Pe 26 martie, mama și copila ajung la UPU, la un spital pediatric din Capitală, cea mică având 39,8 temperatură. Diagnosticul e faringită, iar Isabela și Roberta se întorc acasă.

Peste patru zile, după ce febra nu scădea, “sau revenea agresiv la intervale regulate”, mama revine cu fetița la unitatea medicală. După câteva ore în care micuței i se fac analize de sânge și exudate pentru testul COVID-19 și o radiogradie, diagnosticul e penumonie interstițială, iar copilul e declarat suspect de coronavirus.

“Am refuzat internarea, nu aveam cum să stau într-un salon, fie el izolat, să aștept un test de la Spitalul Matei Balș, după ce am plimbat copilul pe holurile acelea”, explică femeia.

Pe 31 martie, Isabela Pană sună la “Matei Balș”, însă micuța nu apărea în baza de date cu testul COVID-19. De la spitalul pediatric află că testarea nu a fost valabilă, “fiindcă nu au fost folosite recoltoare potrivite, nu s-au potrivit în aparatul de testare”.

Pe 1 aprilie, la ora 0.33, după ce mama a contactat Direcția de Sănătate Publică București, “fiindcă nu am mai vrut să o scot din casă să mergem să repetăm probele, fiind suspectă de coronavirus”, o echipă de recoltare s-a prezentat la domiciliu și a testat-o pe Roberta.

Familia așteaptă acum rezultatul cu sufletul la gură.

Gemenele Roberta și Anastastia au o poveste de viață cutremurătoare, fiind născute prematur.

“N-am plecat din țară pentru pediatrul lor, care e doctor de milioane”

“Știți ceva? Unul dintre motivele pentru care nu am pleca din România este pediatrul fetițelor. Fără dânsul, nu credem că ne-am descurca. Este unul dintre doctorii de milioane ai țării. Din păcate, la cabinetul dânsului sau la ambulatoriu nu am putut ajunge, căci au fost închise în urma ordonanței. Astfel, în urma telefonului dat medicului de familie, am ajuns la UPU. Ne-a înfuriat însă toată brambureala asta pe vreme de pandemie. Cum să iei teste pe recoltoare care nu se potrivesc la aparatul de testare?! Nu pricep!”, ne-a spus, dintr-o suflare, Isabela.

Isabela, alături de mama ei.

Situația asta cu COVID i-a luat pe nepregătite pe doctori. Cum se întâmplă, de altfel, în toată lumea. Isabela Pană:

Eroina cu două perechi de măști

În toată aceată epopee, Roberta a rezistat eroic. “La spital, a avut inițial chiar două măști, una peste alta, le-am schimbat pe parcursul orelor petrecute acolo, cu altele, luate de acasă. Patru ore nu a pus mâna să o dea jos. Nu a atins nimic. A avut și lacrimi în ochi. Dar sunt mândră de copilul meu. Ambele fetițe poartă măști de când aveau câteva luni. Nu le ducem bolnave niciodată în societate, la controale poartă măști, indiferent că este pandemie, epidemie de gripă, varicelă sau altceva. Vreau să creștem copii responsabili”, explică părintele.

Recomandări Tolo: Cum s-au furat peste noapte recipientele de dezinfectant de mâini din Spitalul Colțea

Inițial, avea doar febra care nu scădea. Cum nu a scăzut cu tratamentul dat pe 26, ne-am dus iar. Am mers la un spital alocat și cazurilor de COVID, nu ne-am aventurat unde ne-a tăiat capul. Isabela Pană:

Roberta Pană, în ”izolatorul” de la spital.

“Dacă testul este pozitiv, se vindeca Roberta până ajungeam noi să facem testul”, are puterea să glumească.

Lungul drum către analize

Cu greu, Isabela dă timpul înapoi.

Mersul la spital a fost ultima opțiune, căci radiografie nu se poate face altfel. Și nici analize de sânge în sistem de urgență. Eu sunt prima care fuge de spitale, dar altfel nu puteam. Ordonanța a închis cabinetul pediatrului, cât și ambulatoriul. Isabela Pană:

Reia traseul. 26 martie, spital, Roberta e diagnosticată cu faringită.

Pe 30 martie, la 12.10, revine la spital, din cauză că febra nu scădea.

Ca să nu uite, a notat pe Facebook etapele.

“Noi singure la momentul respectiv, în sala de așteptare UPU. După 30 de minute este consultată și, printre alte analize, aud de testul COVID-19. Simt că îmi fuge pământul de sub picioare. Suntem puse într-un salon «izolator COVID-19». Așteptăm și așteptăm. Vine cineva să ia analize de sânge și exudate, la 12.40. Nu mai zice nimeni nimic.

Recomandări Surse politice: „Arafat va coordona toate achizițiile medicale pentru țările UE”

Dialog cu doctorul.

-Eu: Cum sunt analizele?

– Medic: Radiografia nu arată nimic rău, pe analize nu m-am uitat, nu știu dacă sunt gata”.

E ca la Radio Erevan: “Să ne înțelegem, copilul meu nu avea radiografia făcută, deci nu știu despre ce radiografie vorbea doctorița, eu am întrebat-o de analizele sângelui”.

La 14.30 i se face radiografie.

“Nu vă faceți griji”

”Eu: Doamna doctor, cum sunt analizele și radiografia?

-Medic: Am predat tura, vin colegii mei să vă ducă pe secție, nu m-am uitat pe analize, dar nu vă faceți griji… ”.

Rămân blocată din nou, plânsă de câteva ore.

Mai vine o asistentă, fără protecție, să mă întrebe unde e foaia de la radiografie: Nu știu doamnă unde e, de unde să știu eu?”.

Recomandări Cum se repetă istoria. Colectiv – Bănicioiu: “Avem condiții ca în Germania”. COVID – Rareș Bogdan: “Vreți să vedeți spitale ca-n Occident? Mergeți la Suceava!”

Mama a refuzat internarea. “Dacă nu vă sună nimeni, puteți considera că e testul negativ”

“Abia la 15.30 vin alte două doamne doctor, cu analizele. Gripa A, B negativ, vsr negativ, diagnostic de pneumonie interstițiala și același «fata rămâne suspectă de COVID-19, conform procedurii și simptomelor»”. Iar Isabela Pană refuză internarea copilului: “Noroc că avem un copil cuminte, a stat două ore ca în poză, a mai dormit în brațe, nu a ripostat la analize”.

De la spital, e anunțată sec: “Atunci așteptați între 24 și 48 de ore acasă. Dacă nu vă sună nimeni, puteți considera că e testul negativ”.

Poate mor de inimă, se întreabă femeia ca pentru sine: “Logic nu este să fim sunați, chit că este negativ sau pozitiv?”.

În cele patru ore de “izolator” nu i s-a mai luat Robertei niciodată temperatura, nici nu m-a mai întrebat cineva dacă i-a crescut, nici nu i s-a mai luat la plecare. Isabela Pană:

Medicii ii explică situația, cât e de riscant să refuze internarea Robertei, și prescriu alt tratament.

“Mi-am asumat decizia!”, recunoaște mama.

Șocul de la “Matei Balș” și mesajul de la spital: “Veniți iar la recoltare. Cum ați scos copilul ieri, îl scoateți și azi”

Ziua următoare, mama sună la Spitalul Matei Balș. Află că Roberta nu apare în baza de date cu testul COVID-19! Revine cu un apel la spitalul pediatric: “De acolo, am aflat că nu au fost folosite recoltoare potrivite, că nu s-au potrivit în aparatul de testare. Deci, nu a fost făcut testul”.

Tot de la spitalul pediatric mi s-a spus că singura variantă este să scot copilul din casă, ca să îi recolteze iar, dacă chiar mă interesează. Știți ce au mai zis? Cum l-am scos pe 30, să îl scot și pe 31. Normal că ieri l-am scos, că nu era suspect! Isabela Pană:

“Ghinionul” și Salvarea de la DSP

Un sfârșit e un început. A luat legătura cu DSP, “iar medicul de acolo mi-a confirmat că nu am cum să scot din casă un copil suspect, pentru o nouă recoltare și, fiind acasă din moment ce am refuzat internarea, o să supună problema mai departe”.

Spitalul pediatric susține că nu e vina lor pentru recoltoare, eu nu văd să am vreo vină. Am avut ghinion, așa mi s-a spus telefonic, de la spitalul pediatric. Isabela Pană:

“Cel mai grav este faptul că spitalul mi-a propus să duc copilul la recoltare iar, deși pe foile scrise tot de ei, se specifică faptul că orice agravare a stării se rezolvă sunând la 112, menționând că este suspectă de coronavirus, fără a mă prezenta din nou la ei sau la orice alt spital, pe cont propriu!”, conchide mama.

Isabela și soțul ei luptă din prima clipă pentru viața gemenelor născute prematur

Micuțele Roberta Maria și Anastasia Gabriela s-au născut pe 2 martie 2017. Ele au venit pe lume prematur.

Anastasia a avut trei intervenții chirurgicale la ochi, două în România și o operație în Germania. Și ea, și Roberta au avut reflux sever și au necesitat supraveghere permanentă pentru a nu se îneca cu voma. Fiecare zi a însemnat foarte mulți bani: pe tratamente, pe o schemă de alimentație care să le reducă problemele pe care le au la sistemul digestiv, spunea mama Isabelei, jurnalista Cora Muntean, pe pagina ei de socializare.

“Grija permanentă și dăruirea părinților le-au adus pe micuțe pe linia de plutire. Într-o zi, Roberta încerca să prindă raze de soare în pumn, iar Anastasia râdea cu clinchete de clopoței în glas”, descria plastic Cora Muntean.

Fiica mea nu a acceptat nici un ajutor din afară. A dorit să își crească fetele doar cu soțul ei și mi-a demonstrat câtă putere are. Nici acum nu acceptă ajutor din afară. Cora Muntean:

Gemenele Roberta și Anastasia, de 3 ani.

“Când este vorba despre noi, părinții, putem trece peste orice. Când este vorba despre copii, totul se amplifică. Fiica mea, mamă de gemene, de 3 ani, o mamă care a fost supusă unor încercări dure, dar care a reușit mereu să se ridice deasupra durerii, a scris și despre această experiență”, spune Cora Muntean, jurnalist EVZ de 27 de ani, o bunică încercată de soartă.

Pe vremuri, într-un sat au năvălit războinicii, au distrus totul și la plecare au răpit un copil. Bărbații din sat au plecat imediat după ei, să salveze copilul. N-au reușit. Și mama copilului a plecat după el. S-a întors după câteva zile. Rănită, obosită, zdrențuită, flămândă și aproape fără puteri, dar cu copilul în brațe. Bărbații, plini de admirație, s-au strâns în jurul ei și au întrebat-o: “Femeie, tu cum ai reușit, iar noi, atâția bărbați, nu?”. “Pentru că nu era copilul nici unuia dintre voi”, a răspuns femeia.

Fragmentul aparține bunicii gemenelor și a fost postat în “CorZone”, pe blogul lui Ion Cristoiu.

Ziarul Libertatea a contactat DSP București și Institutul Matei Balș pentru a afla situația ultimului test pentru Roberta Maria Pană, însă nu am primit încă nici un răspuns.

GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2020. Leii își pun singuri bețe în roate