De Livia Lixandru,

Mai mult, femeia a dezvăluit pentru prima oară, ce probleme grave de sănătate a avut în urmă cu ceva timp.

„Aș putea să zic că sunt obișnuită cu accidentările, fiindcă Augustin este așa de mic, dar, vă spun sincer, nu pot să văd cum băiatul meu trece prin clipe grele, nici măcar la vârsta asta. Întotdeauna a pățit câte o nenorocire, fie că a fost vorba de mână, fie că a fost vorba de picior sau chiar o lovitură la cap.

De data aceasta, la Survivor, am simțit că nu mai pot să respir, aveam tensiunea 20/10.

Mi-a fost foarte greu, vă dați seama, mai ales că eu am suferit, în urmă cu cinci ani, un accident vascular și nu am voie să am nici măcar o emoție. Însă asta este viața, sper să le ducem cu bine pe toată, să fie băiatul meu sănătos și eu să pot sta liniștită”, a dezvăluit mama lui Viziru pentru WOWbiz.ro.

Augustin Viziru va deveni tată

Augustin Viziru a părăsit Survivor România cu lacrimi în ochi, după ce s-a accidentat grav și nu a mai putut să continue competiția.

„Îmi pare rău că nu am reușit să le arăt celor care mă urmăresc de atâta timp că se poate face orice pe lumea asta. Și eu am venit aici, în Republica Dominicană, cu așteptări foarte mari, nu în ideea de a câștiga, de a fi faimos, ci pentru altvceva.

Știu că sunt mulți copii care ne urmăresc și voiam să fiu un model pentru ei toți, pentru că viața mea s-a schimbat radical în ultima vreme, îmi voi întemeia o familie când ajung acasă și mă însor, o să am și un copilaș. Singurul meu obiectiv era să fiu un model pentru copilul meu și… mă gândeam că dacă pot fi pentru copilul meu, de ce să nu fiu și pentru alți copii”, a spus Augustin Viziru la Consiliu.

