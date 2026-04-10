09 apr. - Ieri Armata din Kuweit afirmă că sistemele de apărare aeriană răspund la atacurile cu drone Armata din Kuweit a declarat că sistemele sale de apărare aeriană acționează pentru a intercepta dronele lansate către teritoriul său, acestea fiind primele semnalate în regiunea Golfului joi, în cea de-a doua zi a armistițiului dintre Iran și Statele Unite. „Sistemele de apărare aeriană ale Forțelor Armate se confruntă în prezent cu atacuri ostile cu drone care au pătruns în spațiul aerian al țării, vizând mai multe instalații vitale”, a anunțat armata pe X, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.

09 apr. - Acum o ora Armata israeliană avertizează că Hezbollah ar putea intensifica atacurile „în următoarele ore” Armata israeliană a avertizat cetățenii joi că lansările de proiectile de către Hezbollah, care de obicei se limitează la zona de frontieră cu Libanul din nord, s-ar putea extinde și în alte părți ale țării. „În conformitate cu evaluarea situației și în urma lansărilor de pe teritoriul libanez începând de azi dimineață, zone suplimentare din Statul Israel ar putea fi ținta atacurilor în următoarele ore”, a declarat armata într-un comunicat, îndemnând publicul să „rămână vigilent”. Postul public de televiziune KAN a declarat că se așteaptă lansări în centrul Israelului, unde se află cele mai mari centre de populație.

09 apr. - Acum o ora Hezbollah respinge orice discuții directe între Liban și Israel Un parlamentar Hezbollah a reiterat joi respingerea de către grupul său a oricăror negocieri directe între Liban și Israel, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat cabinetului său să înceapă discuțiile cu Beirutul. „Reiterăm respingerea oricăror negocieri directe între Liban și inamicul israelian și necesitatea respectării principiilor naționale, printre care se numără retragerea israeliană, încetarea ostilităților și întoarcerea locuitorilor în satele și orașele lor”, a declarat Ali Fayyad într-un comunicat distribuit canalelor media ale grupării susținute de Iran. Fayyad a adăugat că grupul a cerut „guvernului libanez să respecte armistițiul ca o condiție prealabilă înainte de a lua orice măsuri suplimentare”. Un oficial al guvernului libanez a declarat joi pentru AFP că Beirut dorește un armistițiu înainte de a iniția discuțiile cu Israelul.

09 apr. - Acum 2 ore Netanyahu spune că a dat instrucțiuni cabinetului său „să înceapă negocierile directe" cu Libanul Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că a ordonat cabinetului său să inițieze discuții directe cu Libanul în vederea dezarmării Hezbollah și a stabilirii unor „relații de pace" între cele două țări. „Având în vedere solicitările repetate ale Libanului de a deschide negocieri directe cu Israelul, am instruit ieri cabinetul să înceapă negocieri directe cu Libanul cât mai curând posibil", a scris biroul său într-un comunicat. „Negocierile se vor concentra pe dezarmarea Hezbollahului și stabilirea unor relații de pace între Israel și Liban. Israelul apreciază apelul de astăzi al prim-ministrului Libanului de a demilitariza Beirutul", a adăugat comunicatul de presă. Un oficial al guvernului libanez, care cunoaște problema, a declarat joi pentru AFP că țara ar putea intra în negocieri numai după anunțarea unui armistițiu. Mass-media israeliană a raportat că Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în SUA, va reprezenta țara la discuții, care vor avea loc „sub foc", adică fără ca Israelul să-și oprească atacurile asupra Libanului. Declarația a venit la o zi după ce Israelul a lansat cea mai mare serie de atacuri asupra Libanului de la începutul războiului cu Hezbollah, pe 2 martie, soldată cu peste 300 de morți, potrivit autorităților. Declarația lui Netanyahu a urmat, de asemenea, unor convorbiri telefonice de miercuri cu președintele Trump și cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, potrivit publicației americane Axios. Înalți oficiali americani au declarat că Witkoff i-a cerut lui Netanyahu să „calmeze" atacurile asupra Libanului și să deschidă negocierile. Publicația a citat un înalt oficial israelian care a afirmat că negocierile directe vor începe săptămâna viitoare la Washington. Președintele libanez Joseph Aoun a reînnoit luna trecută apelul pentru o armistițiu și deschiderea negocierilor pentru a opri războiul dintre Israel și Hezbollah. Joi, cabinetul libanez a dat instrucțiuni forțelor de securitate să restricționeze armele în Beirut exclusiv la instituțiile statului, într-un avertisment adresat Hezbollahului. „Armata și forțele de securitate sunt rugate să înceapă imediat consolidarea impunerii depline a autorității statului asupra guvernoratului Beirut și să monopolizeze armele în mâinile autorităților legitime", a declarat prim-ministrul Nawaf Salam la sfârșitul unei ședințe a cabinetului. Guvernul libanez a interzis activitățile militare ale Hezbollah la începutul lunii martie, la scurt timp după începerea războiului cu Israelul, dar decizia nu a împiedicat grupul susținut de Iran să desfășoare operațiuni militare. Beirutul s-a angajat, de asemenea, anul trecut să dezarmeze grupul, singurul care și-a păstrat armele după războiul civil din Liban din 1975-1990. În decembrie, reprezentanții civili libanezi și israelieni au purtat primele discuții directe din ultimele decenii, ca parte a unui mecanism de monitorizare a încetării focului. Până atunci, Israelul și Libanul, care nu au relații diplomatice oficiale, insistaseră să mențină ofițeri militari în această funcție.

