Câți bani ar câștiga Fulgy pe lună din TikTok. Fiul Clejanilor a fost externat de la „Obregia”

La scurt timp după întoarcerea din Dubai, Fulgy a revenit în centrul atenției publice, generând un nou val de controverse în mediul online. Comportamentul său din ultimele zile a stârnit îngrijorare, dar și reacții puternice din partea autorităților, după o serie de live-uri tensionate pe TikTok care au degenerat într-un incident grav.

Amenințări în direct și intervenția autorităților

Totul a escaladat în momentul în care Fulgy a lansat, în timpul unui live, amenințări șocante, susținând că ar putea arunca în aer blocul în care locuiește. Gravitatea declarațiilor a determinat intervenția rapidă a forțelor speciale, iar mascații au descins în locuința acestuia pentru a preveni o posibilă tragedie.

Ulterior, fiul Clejanilor a fost transportat și internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia, unde a fost supus unui tratament de specialitate. Costurile de internare, suportate de stat, sunt estimate la aproximativ 500 de lei pe zi.

Fulgy a fost externat de la „Obregia”

Surpriza a venit la scurt timp după incident, când Fulgy a reapărut pe TikTok cu un nou mesaj, sugerând că nu mai este sub supraveghere medicală. „Se pare că nu a putut nimeni să mă oprească, oameni buni”, a declarat acesta, alimentând din nou îngrijorarea publicului.

Controversele aduc… bani

În mod paradoxal, expunerea generată de aceste episoade pare să-i aducă beneficii financiare consistente. Potrivit informațiilor publicate de cancan.ro, Fulgy ar câștiga sume considerabile din live-urile sale, în ciuda comportamentului controversat și a derapajelor repetate.

Mai mult, documente dintr-un dosar în care mama sa, Viorica de la Clejani, este implicată într-un proces cu un jurnalist scot la iveală dimensiunea financiară a activității online a fiului său. Se pare că aceste apariții scandaloase nu doar că îi mențin notorietatea, dar îi și generează venituri substanțiale.

„Reclamantul a formulat cerere precizatoare, prin care a indicat valoarea obiectului celui de-al patrulea capăt de cerere, menționând că solicită suma de 22.000 de euro cu acest titlu, pe motiv că a doua postare despre reclamant a înregistrat 251.500 de vizualizări, iar familia Manole a făcut o afacere profitabilă din calomnierea unor persoane nevinovate, fiul pârâtei înregistrând într-o singură lună din postările scandaloase 100.000 de euro, astfel încât nu ar fi un efort financiar pentru pârâtă (n.r. – Viorica de la Clejani)”.

