Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, nemulțumiri nerostite cu voce tare, nesiguranță, îngrijorări provocate de o persoană dragă nativilor. Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, Balanțele vor munci liniștite, vor avea satisfacții și se vor bucura de relaxare, odihnă și activități care le completează existența și le fac plăcere (hobby, pasiune, al doilea job).

Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va fi și nu va fi un ajutor în dialogurile parteneriale. Pe fond, conversațiile pot fi dinamice și presărate cu provocări interesante, alteori însă, din cauza unor glume nelalocul lor, a unor observații critice sau neîntemeiate, Balanțele pot dezvolta o antipatie față de interlocutor și să nu mai tolereze acele ieșiri de comportament.

Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, se vor reuni șapte planete în zodia Berbecului, alcătuind un cluster care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron).

Întregul arsenal astral creat în acest răstimp se va îndrepta spre sectorul relațiilor parteneriale la care, pe 17 aprilie, se vor adăuga și provocările Lunii Noi în Berbec, care va spori riscul de a se declanșa certuri și confruntări sonore. De la caz la caz, se pot naște și dușmănii sau rupturi definitive între asociați și colaboratori. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, context favorabil primirii sau fructificării unor avantaje, scutiri, înlesniri și ajutoare financiare.

