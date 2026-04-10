Durere fără margini în familia Mircea Lucescu. Astăzi, 10 aprilie 2026, legendarul tehnician este condus pe ultimul drum, într-o ceremonie marcată de emoție profundă, lacrimi și solidaritate. Sute de oameni – apropiați, personalități din lumea sportului și admiratori – au venit să își ia rămas-bun de la cel supranumit „Il Luce”.

O familie unită în fața durerii

În centrul acestor momente sfâșietoare se află Neli Lucescu, vizibil copleșită de pierderea suferită. Cu pași grei și privirea pierdută, aceasta a parcurs drumul către cimitir sprijinită permanent de fiul său, Răzvan Lucescu, și de noră, care nu s-au dezlipit nicio clipă de lângă ea.

Răzvan Lucescu, îmbrăcat într-un palton închis la culoare, a ținut-o de mână pe mama sa pe tot parcursul procesiunii, oferindu-i sprijinul necesar în aceste clipe de o încărcătură emoțională uriașă. De cealaltă parte, nora sa a susținut-o de braț, într-un gest discret, dar profund, de solidaritate și grijă.

Străzile au fost pline de oameni care au venit să își ia rămas-bun de la Mircea Lucescu

Cortegiul funerar s-a desfășurat într-o atmosferă de liniște și respect. Străzile au fost pline de oameni care au venit să își ia rămas-bun de la marele antrenor. Unii au filmat în tăcere, alții au privit cu capul plecat, în semn de respect pentru cel care a marcat istoria fotbalului românesc și internațional.

În apropierea familiei, numeroși cameramani și fotografi au documentat fiecare moment, în timp ce forțele de ordine – jandarmi și polițiști – au fost prezente pentru a asigura buna desfășurare a ceremoniei, având în vedere numărul mare de participanți.

Un ultim drum, în tăcere și recunoștință

În spatele celor trei – Neli, Răzvan și soția sa – au pășit și alți membri ai familiei, inclusiv nepoți și strănepoți, toți îmbrăcați în haine de doliu. Întregul cortegiu a fost dominat de o tăcere apăsătoare, întreruptă doar de pașii grei ai celor care îl conduc pe ultimul drum pe omul care le-a fost soț, tată și bunic.

Pentru Neli Lucescu, această zi marchează finalul unei povești de viață de peste șase decenii, trăită alături de omul care i-a fost sprijin și partener necondiționat. Imaginile surprinse astăzi rămân mărturia unei dureri greu de descris în cuvinte, dar și a unei familii unite în fața celei mai grele despărțiri.

